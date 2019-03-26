A Milli Takım’ın başına Şenol Güneş’in geçmesinin ardından büyük bir çıkış yakalayan Ay-Yıldızlılar, Arnavutluk karşılaşmasının ardından dün Moldova karşısında da şovuna devam etti. Euro 2020 Elemeleri H Grubu’nda ikinci mücadelesinde Moldova’yı Eskişehir’de ağırlayan Ay-Yıldızlılar, rakibini 4-0’lık skorla geçti, galibiyette aslan payı; Burak Yılmaz, Cenk Tosun ve Hakan Çalhanoğlu üçlüsünündü...

Rolleri değiştiler...

Kırmızı-Beyazlılar’ın hücum hattına büyük hareket getiren 3’lüden Cenk Tosun, attığı 2 golle maçın kahramanı olurken Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu da birer asistle yıldızını parlattı. Arnavutluk’la deplasmanda oynanan maçta 2-0’lık galibiyete birer gollük katkı yapan Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu, bu kez asistleriyle ön plana çıkarken elemelerin ilk maçında bir gol pası veren Cenk ise bu kez skorerliğini konuşturdu.

Cenk’ten 13. gol

Cenk Tosun, dün akşam Moldova karşısında kaydettiği 2 golle Milli formayla 37. mücadelesinde 13. sayıya ulaştı. Cenk, Ay-Yıldızlı formayla bir resmi maçta en son 2 golü, Dünya Kupası Elemeleri’nde 9 Ekim 2017’de Finlandiya’ya karşı oynadıkları mücadelede atmıştı.

2761 gün sonra penaltı kaçırdı

Ay-Yıldızlılar’ın dün Moldova karşısında 53. dakikada kazandığı penaltıda beyaz noktanın başına geçen Burak Yılmaz, Moldova kalecisi Alexei Coselev’i geçemedi. A Milliler’de görev yaptığı maçlarda 3. kez penaltı kullanan Burak, 2. kez bu vuruştan yararlanamadı. Tecrübeli futbolcu, en son 2 Eylül 2011’de Kazakistan’la oynadıkları mücadelede penaltıdan yararlanamamıştı. Deneyimli isim, 2761 gün sonra tekrar penaltıyı değerlendiremedi.