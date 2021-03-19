Milli takımın hazır kıtası

ANTALYA, (DHA) - MURATPAŞA Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, 14-20 Mart'ta A Milli Takımla birlikte hazırlık kampı yapacak Genç Milli Takıma, pilot takımı Antalya Gazi Gençlik'le en fazla sporcu gönderen kulüp oldu. Muratpaşa'dan 4, Gazi Gençlik'ten de 1 oyuncu Ankara'daki kampa katılacak.

2021 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri ve 2021 Avrupa Şampiyonası için A ve Genç Kadın Milli Takımlar kamp kadroları açıklandı. Ankara'da, Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Spor Kompleksinde, 14-20 Mart'ta A ve Genç milli takımların ortaklaşa gerçekleştireceği kamp kadrosuna Muratpaşa'dan 6 oyuncu çağrıldı.

YAŞLARI GENÇ GÖREVLERİ BÜYÜK

Muratpaşa Belediyespor'dan Eda Nur Kılıç ve Dönegül Bozdağan A Milli Takım aday kadrosunda yer aldı. 21 yaşındaki orta oyun kurucu Kılıç, bu sezon Muratpaşa formasıyla 17 maça çıktı. 620 dakika sahada kalan Kılıç rakip filelere 80 gol bıraktı. Aday kadroda yer alan 22 yaşındaki bir diğer orta oyun kurucu Bozdoğan ise forma giydiği 17 maçta 604 dakika süre aldı. Bozdoğan, bu maçlarda 46 gol kaydetti.

EN FAZLA SPORCU MURATPAŞA'DAN

Muratpaşa Belediyesyor Kadın Hentbol Takımı, Genç Milli Takımın 27 kişilik aday kadrosuna ise 4 oyuncusunu gönderdi. Kaleci Öznur Özdemir, Betül Karaaslan, Saliha Hatun Çelik ve Gizem Yapıcı'yla birlikte Muratpaşa'nın pilot takımı Antalya Gazi Gençlik Spor Kulübü'nden Büşra Sağdıç kadroda yer aldı. Aday kadroda yer alan 5 oyuncuyla Muratpaşa milli takıma en fazla sporcu gönderen kulüp oldu.

İSTATİSTİKLER GÖZ KAMAŞTIRIYOR

Kadroya çağrılan 19 yaşındaki Gizem Yapıcı, bu sezon 13 maçta 192 dakika süre alırken, 14 gol kaydetti. Paşanın Melekleri'nin 77 numaralı sol kanat oyuncusu Betül Karaaslan ise 14 maçta 297 dakika sahada kaldı. Hiç 2 dakika cezası bulunmayan Karaaslan, bu maçlarda 21 gol attı. Muratpaşa'nın ligde oynadığı Elazığ maçının yıldızlarından orta oyun kurucu Saliha Hatun Çelik ise 13 maçta 191 dakika süre aldı. Çelik, bu maçlarda 14 gol atma başarısı gösterdi. Takımın 19 yaşındaki kalecisi Öznur Özdemir ise 16 maçta forma giydi ve 406 dakika sahada kaldı. Türkiye Kadınlar Hentbol 1. Ligi'nde mücadele eden Antalya Gazi Gençlik forması giyen sağ kanat oyuncusu Büşra Sağdıç ise 18 maçta 81 gol atarak dikkat çeken bir performans sergiledi.

FOTOĞRAFLI