Milli Takım’ın gizli kahramanı Mahmut Tekdemir

A Milli Takım’ın tecrübeli ön liberosu Mahmut Tekdemir, dün akşam Fransa’yla oynanan EURO 2020 Elemeleri karşılaşmasına ilk 11’de başladı. Maç boyunca orta saha hattında görevini başarıyla yerine getiren 31 yaşındaki futbolcu, takımın orta alanında görevini en iyi şekilde yaptı.

33 pasın 31’inde topu, takım arkadaşlarıyla buluşturan Mahmut, bu alanda Milli Takımımız’ın en başarılı ismi oldu. Deneyimli oyuncu, mücadeleci görüntüsünün yanında yüzde 94’lük başarılı pas yüzdesi tutturdu.

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