Milli takımın genç yıldızları şimdi neredeler!

İsrail’de devam edenU17 Avrupa Şampiyonası’nı grupta puan alamadan noktaladık. Dileğimiz, 2005 jenerasyonunun ileriki dönemde başarılı sonuçlara imzası atması. 2005 demişken çok değil, biraz geriye; 5 sene öncesine dönelim. Aynı yaş kategorisinin 2000 doğumlu jenerasyonundan hepimiz çok ümitliydik. Bu yaş grubunun oluşturduğuU17 Milli Takımı, 2017’de Hırvatistan’daki Avrupa Futbol Şampiyonası finallerinde yarı final oynadı ve aynı yıl Hindistan’daki Dünya Kupası’na (A Grubu’nda sonuncu oldu.) katıldı. Teknik direktör Mehmet Hacıoğlu’nun takımında Galatasaray ’dan 6 oyuncu dahil olmak üzere birçok yıldız adayı vardı.

Bir türlü kaleyi alamadı

Avrupa Şampiyonası’nda finalde kupayı İspanya’ya kaptıran İngilizler’e, yarı finalde 2-1 kaybettik. Ada temsilcisinin birçok oyuncusu kariyerlerinde belli noktalara geldi ve özellikle 4 isim; Manchester City’deki Phil Foden, Chelsea’deki Callum Hudson-Odoi, Manchester United’daki Jadon Sancho ve Arsenal’den Emile Smith Rowe, dünya futbolunda çok iyi noktalara ulaştılar. Hacıoğlu’nun takımına baktığımızda, ilk A Milli Takım ’a seçilen (2017’de ama hiç oynamadı) Berke Özer’di. İleriki dönemde Ümit Milli (U21) seviyede Ukrayna ile Haziran 2021’de oynadığımız hazırlık maçı dışında şans bulamayan Berke, Fenerbahçe ’de de bir türlü kaleyi alamadı ve kulübüyle yolları ayırdı.

Adana’da kıymeti anlaşıldı

18 kişilik takımdan kariyer anlamında en iyisi, Ozan Kabak oldu. Fatih Terim’in, Galatasaray A Takımı’nda şans verdiği Ozan, Bundesliga ile Premier Lig görürken, bonservisi Schalke 04’ün elinde olmakla birlikte A Milli Takım’a (15 maçı var.) düzenli olarak seçiliyor. Ozan’dan sonra Galatasaray’da yeterli şansı bulamayan ve bu sezon kiralık gittiği Adana Demirspor’da kıymeti anlaşılan Yunus Akgün de Stefan Kuntz tarafından son aday kadroya çağrıldı. Ümit Milliler’de oynayan Alanya’dan Umut Güneş ile Sivas’tan Kerem Atakan Kesgin, gelecekte 2017’deki ekipten A Milli olmaya aday en yakın iki isim.

Kaptan şimdi 2. Lig Beyaz Grup’ta

Az önce saydıklarım dışında -üzülerek- diğer kalan 13 kişiden sadece Abdussamed Karnuçu, tıpkı Berke gibi Ümit Milli formayı 1 kez; Mart 2021’deki dostluk maçında (Sırbistan) giyebildi. İngiltere karşılaşmasında kaptan olan Recep Gül, geçen sezon başında Cim Bom’dan, 2.Lig Beyaz Grup’taki 1928 Bucaspor’un yolunu tuttu. 2017’deki takımın forveti ve o dönem Frankfurt alt yapısındaki Malik KaraahmetU18, diğer forvet Ali Göçmen iseU17 seviyesinin üstünü göremediler! Sonrasında Galatasaray’dan da yolu geçen Malik, bu sezonu Ankara Keçiörengücü’nden kiralık 3. Lig 1.Grup’taNevşehir’de geçirdi. 2017’de Kasımpaşa’da olan Ali ise 2021-22’yi, Bölgesel Amatör Lig’de önce Gerede’de sonra da Mersin 33 FK’da tamamladı.

Çağrı Davran