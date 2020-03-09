Stoke City Kulübü, Hull City’yi 5-1 yendikleri maçta sakatlanan orta saha oyuncusu Allen’ın aşil tendonunun koptuğunu ve sezonun kalanında forma giyemeyeceğini duyurdu.

Allen’ın 12 Haziran-12 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek EURO 2020’yi de kaçıracağı açıklandı.

İngiltere Championship’te mücadele eden Stoke City ile bu sezon 35 maça çıkan 29 yaşındaki Joe Allen, 4 gol attı.

EURO 2020’de Türkiye, İtalya ve İsviçre ile A Grubu’nda yer alan Galler Milli Takımı’nın formasını ise 53 kez giyen Allen, 2 gol kaydetti.

Türkiye ile Galler, 17 Haziran’da Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de karşılaşacak.