A Milli Futbol Takımı’nın Hollanda’yı konuk ettiği karşılaşmada teknik direktör Şenol Güneş kaleyi Uğurcan Çakır’a emanet etti. Savunma dörtlüsünü Zeki Çelik, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü ve Umut Meraş’tan oluşturan Güneş, savunmanın hemen önünde Okay Yokuşlu’yu görevlendirdi. Hücum hattında Kenan Karaman, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu ve Yusuf Yazıcı’yı sahaya süren Güneş’in ileri uçtaki tercihi ise Burak Yılmaz oldu. Kadromuzda gururlandıran detay ise Ozan Tufan ve Uğurcan dışındaki tüm oyuncularımızın Avrupa’nın önemli takımlarında forma giyiyor olmasıydı.

Merih Demiral sakatlık nedeniyle yok

A Milli Futbol Takımı’nın bir diğer önemli ismi Merih Demiral ise Hollanda ile oynanan karşılaşmanın kadrosuna dahil edilmedi. Juventus’un Porto ile oynadığı Şampiyonlar Ligi maçında sakatlık yaşayan genç savunmacı, Hollanda karşısında sakatlığı nedeniyle görev alamadı. Ayrıca ilk kez A Milli takıma davet edilen Halil Akbunar’ın yanı sıra kaleci Gökhan Akkan da Hollanda maçının kadrosunda kendine yer bulamadı.