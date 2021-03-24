Bu sezon Lille’de 25 maçta 11 gol ve 4 asistle oynayan Burak’ın, A Milli formayla kariyerinde 63 mücadelede 24 gol ile 5 asisti bulunuyor. Ancak tecrübeli oyuncu, 10 maçla Ay-Yıldızlılar’daki en uzun süreli gol atamama dönemini geçiriyor. Son golünü 22 Mart 2019’da 2-0 kazanılan Arnavutluk karşılaşmasında atan yıldız forvet, “Baskı altında oynamayı, mücadele etmeyi, savaşmayı seviyorum. Sakatlığım da tamamen geçti” dedi. Norveç’te oynayan Galatasaraylı Linnes’in “Türkler Haaland’dan korkuyor” sözlerine de Burak, “Biz kimseden hiçbir zaman korkmadık. Ülkemi Dünya Kupası’na sokmak için elimden gelen her şeyi yapmaya hazırım” cevabını verdi.

Aslıhan Çil