Ay-Yıldızlılar'da, bu akşamki Cebelitarık karşılaşmasında en önemli ismi kaptan Burak Yılmaz ile Hakan Çalhanoğlu olacak. Burak, son olarak 2-1 kazanılan kritik Letonya deplasmanında uzatma anlarında attığı penaltı golüyle Milli Takımımız'ın 2022 Dünya Kupası finallerine gitme umudunu sürdürmesini sağlamıştı.

Burak, elemelerde attığı toplamda 5 golle de Ay-Yıldızlılar'ın bu açıdan en skorer ismi konumunda yer alırken Hakan da Cebelitarık karşısında hücumlarımızı yönlendiren oyuncumuz olarak ön plana çıkacak. Zayıf rakibimizin katı bir savunma ile maça başlayacağını düşünürsek, İnter'de oynayan yıldızımızın frikikler ya da duran toplardaki ustalığı, kilidi çabuk açmamızda bize büyük katkı sağlayacak.