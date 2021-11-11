A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu’nda Cebelitarık ve Karadağ ile oynayacağı maçların hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde çalışan Millilerde teknik direktör Stefan Kuntz her idman öncesi oyuncularıyla değerlendirmeler yaparken antrenmanlarda ise sadece hücum üzerinde duruyor. “Cebelitarık’a karşı atabildiğimiz kadar gol atmalıyız” diyen Alman hoca, takıma idmanlarda sürekli hücum varyasyonları çalıştırıyor. Antrenmanların büyük bölümü gol yollarındaki etkinliği artırmaya yönelik hazırlıklarla geçiyor.

Barış Alper de katıldı

Milli Takım aday kadrosuna önceki gün davet edilen Barış Alper Yılmaz da dün akşamki idmanda takımla birlikte çalışmada yer aldı. Genç oyuncunun her iki maçta da süre bulma ihtimali olduğu ifade edildi. Cebelitarık’ı 13 Kasım’da İstanbul’da ağırlayacak Ay-Yıldızlılar, Karadağ ile 16 Kasım’da deplasmanda karşılaşacak.







