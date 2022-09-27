Ay-Yıldızlılar'ın, Uluslar Ligi grubunda son iki maçta önce Lüksemburg'la 3-3 berabere kalması daha sonra da Faroe Adaları'na 2-1 mağlup olması, eleştiri oklarının tam anlamıyla teknik direktör Stefan Kuntz'a çevrilmesine sebep oldu. Gerek basında gerekse sosyal medyada yapılan yorumlarda Kuntz'un tercihleri ve hamleleri, geleceğinin ciddi şekilde tartışılmaya başlanmasını sağladı. Faroe karşısında alınan şok sonucun ardından TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve kurmayları, acil bir durum değerlendirmesi yaptı. Milli Takımlar, Sorumlu Yönetici Hamit Altıntop'un da katıldığı zirveden, Stefan Kuntz'a şu an için tam destek kararı çıktı. Alman hocanın böylece, EURO 2024 elemelerinde de takımın başında olması netleşti.

Altıntop oyuncuları eleştirdi

Son yenilginin ardından konuşan Altıntop ayrıca, "Koşmazsanız, kafanızı ayağınızı ikili mücadelelere sokmazsanız, kararlı oynamazsanız Faroe'ye de Lüksemburg'a da kaybedersiniz. 3 ay önce hepsine 4-5 attık, şimdi bu görüntüyü veriyoruz. Kabul edilmeyecek. Bunu oyuncularımıza hissettireceğiz" diyerek, futbolcuları eleştirdi. Altıntop, "Böyle bir oyun ve mağlubiyet kabul edilebilir değil. Bunun farkındayız. İyi bir spor adamı olarak özeleştiri yapıyoruz. Sorumluluğu üstleniyoruz. Kaçış yok. Biz kararlıyız, yolumuza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

'İstifayı asla düşünmüyorum'

Ay-Yıldızlılar'ın hocası Stefan Kuntz, Faroe Adaları mağlubiyetinin ardından görevi bırakmayı düşünmediğini söyledi. Kuntz, "Eleştirilerde haklılık payı var, bunlarla yüzleşmemiz gerek. sebeplerine gelirsek, Lüksemburg ve Faroe Adaları karşılaşmalarında rakipten daha az koştuk, her iki maçta da daha az ikili mücadele kazandık. 1 ay öncesinden görevden alınacağım yönünde haberler çıkıyor! O dönem 4 galibiyet almıştık, tatmin edici olmayan neydi? Bu yaşanan olumsuz tabloda yüzde 1 bile istifa gibi bir durumu kesinlikle düşünmüyorum. Daha fazla motive olmuş durumdayım, daha fazla mücadele etmek istiyorum. Başkanımız Mehmet Büyükekşi ve Hamit Altıntop benim arkamda olduklarını belirttiler. TFF'de benim kararlarıma karışan kimse yok" açıklamasını yaptı.

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