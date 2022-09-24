Fenerbahçe 'de bu sezon forma bulmakta zorlanan Serdar Dursun, yakın zamanda tanıştığı A Milli formayla şu ana kadar çok iyi bir performans gösterdi. Oynadığı 9 karşılaşmada Ay-Yıldızlılar adına 7 gol atan Serdar, Uluslar Ligi'nde 5 maçta attığı 4 golle de bu turnuvadaki en skorer oyuncumuz konumunda yer alıyor.

30 yaşındaki forvetin, yarın Faroe Adaları ile oynayacağımız grubumuzdaki son mücadelede ilk 11'de yer alması bekleniyor. Tecrübeli futbolcu, Faroe karşısında kendisini göstererek, Kanarya'daki hocası Jorge Jesus'a bu yolla bir mesaj göndermeyi hedefliyor.

Kalede bu kez Altay Bayındır

Lüksemburg karşılaşmasında A Milli Takımımız'da kalede yer alan Uğurcan Çakır,rakibin 3 isabetli şutunda da gole engel olamamıştı. Uğurcan'ın, yarın deplasmanda oynayacağımız Faroe Adaları karşılaşmasında yedek kulübesine geçmesi bekleniyor. Tecrübeli eldivenin yerine ise bu kez Altay Bayındır'ın eldivenleri giymesi ihtimalinin oldukça yüksek olduğu öğrenildi.

Onur Bulut çok heyecanlı

Kayserispor'da bu sezon çok iyi bir performans gösteren ve bunun sonucunda da ilk kez A Milli Takım 'a çağrılan Onur Bulut, Lüksemburg karşısında süre alamamıştı. İlk kez Milli olmanın heyecanını yaşamak isteyen 28 yaşındaki sağ bek, Faroe Adaları karşısında hocasından görev bekliyor. Onur'un, Zeki'nin yerine maça başlayabileceği konuşuluyor