Almanya 2. Ligi'nde Darmstad takımında 33 maçta 27 gol atarak krallık yaşayan Serdar Dursun sezon başında geldiği Fenerbahçe 'deki performansıyla Milli Takım 'a da seçilmeyi başarmıştı. Burak Yılmaz ile Enes Ünal'ın olduğu takımda 3. forvet opsiyonu olarak gözüken 30 yaşındaki oyuncu forma şansı bulduğu maçlarda attığı gollerle dikkati çekti.

Letonya, Cebelitarık, İtalya ve Faroe maçlarında sonradan girip fileleri sarsan Serdar Dursun, önceki akşam Litvanya deplasmanında Ay-Yıldızlı formayla ilk kez 11'desahaya çıktı ve biri penaltıdan attığı 2 golle 6-0'lık galibiyete katkıda bulundu. Milli Takım'da 6 maçta 6 gole ulaşan Serdar, bir tek 90'da oyuna girdiği ve 3-1 kaybettiğimiz Portekiz deplasmanında skor bulamamıştı.







