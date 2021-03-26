Kuralar çekilir çekilmez tüm rakipleri ve oyuncularını mercek altına alan Ay-Yıldızlı ekibin başarılı hocası, Hollanda maçının hazırlıklarını ise 1.5 ay öncesinden başlattı. İlk olarak kurmaylarıyla üç ay önce bir araya gelen ve hepsini görevlendiren Şenol Güneş, Hollanda’nın oynadığı milli maçlardan antrenman tekniklerine kadar tüm bilgileri bir havuzda topladı. Hollanda’yı önce takım olarak masaya yatıran, ardından da futbolcularını tek tek analiz eden deneyimli teknik adam, bu oyuncuların oynadığı takımlardaki performanslarını bile havuza dahil etti.

Hollandayı adeta ezberletti

Uzun bir çalışmanın ardından kendi milli oyuncularının da analizlerini çıkartan Şenol Güneş, bütün veri ve bilgileri içinde barındıran bir video hazırlattı. Hem tüm takım için hem de her bir ay-yıldızlı futbolcu için ayrı ayrı oluşturulan görüntüler 1.5 ay önce milli futbolculara gönderildi. Tüm takımı Hollanda maçından 1.5 ay önce bu zorlu sınava hazırlayan Güneş, rakibi adeta en ince ayrıntısına kadar ezberletti. Futbolcuları hem bilimsel hem de teknik taktik olarak kusursuz işleyen tecrübeli hoca ve ekibi bu uzun ve zahmetli çalışmanın karşılığını büyük bir zaferle aldı.

Duygusal konuşma

Hollanda karşısında elde edilen müthiş zaferden sonra büyük bir sevinç yaşayan A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, soyunma odasında tüm takımı tebrik etti ve duygusal bir konuşma yaptı. Futbolculardan personele kadar herkesi etrafında toplayan başarılı teknik adamın, “Emeğimizin karşılığını aldık. Tüm Türkiye’yi bu gece sevince boğdunuz. Sizlerle ne kadar gurur duysam azdır. Sahada çok iyi işler yaptınız. Çalıştığımız her şeyi sahada göstermeye çaba sarf ettiniz. Hatalarımız eksiklerimiz elbette var ama bunları çalışarak gideririz. Grup maçlarına böyle başlamak bizim için çok önemli. Bu moralle sonraki maçlarda sizlerden daha fazlasını bekliyorum. Yapılacak daha çok iş var. Bu zaferin coşkusunu bu gece yaşayın ama yarın Norveç’e odaklanın. Türkiye bizden yeni zaferler bekliyor” diye konuştuğu öğrenildi.

Biz aileyiz mesajı

Hollanda maçından sonra soyunma odasında çekilen toplu fotoğrafta herkesin yüzü gülerken, bu fotoğrafın paylaşımındaki asıl amacın, tüm Türkiye’ye “biz bir aileyiz” mesajı vermek olduğu bildirildi. Fotoğraf karesinde A Milli Takım Sorumlusu Selim Soydan ve Teknik Direktör Şenol Güneş’in de büyük bir mutluluk içerisinde poz vermesinin de bu mesajla ilgili olduğu, milli takımdaki herkesin tüm Türkiye ile kenetlendiğinin gösterilmek istendiği kaydedildi. (Skorer)