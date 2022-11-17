Türkiye A Milli Futbol Takımı, dün Diyarbakır'da oynadıkları karşılaşmada İskoçya'yı Ozan Kabak ve Cengiz Ünder'in golleriyle 2-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrasında Gaziantep'e geçen Ay-Yıldızlılar, burada Çekya ile oynanacak maç için kampa girdi.

A Milli Futbol Takımı bugün sakatlık şokuyla sarsıldı. Önce İrfan Can Kahveci ve Orkun Kökçü kadrodan çıkarıldı. Şimdi de dünkü maçta sakatlanarak oyundan çıkan Fenerbahçeli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun, Milli Takım 'ın kampından ayrıldığı öğrenildi. Ferdi, bugün gerçekleştirilen antrenmanda da yer almamıştı.





İRFAN VE ORKUN AÇIKLANMIŞTI

Millî futbolcular İrfan Can Kahveci ve Orkun Kökçü, FIFA'nın Oyuncuların Statüsü ve Transferi Talimatı'nın EK 1. Bölümü'nün 1. Maddesi'nin 6. Bendine istinaden, kulüpleriyle kamp öncesinde varılan karşılıklı mutabakat neticesinde A Millî Takım'ın aday kadrosundan çıkarıldı.

FERDİ DE KADRODAN ÇIKARILDI

A Milli Futbol Takımı, Diyarbakır Stadyumu'nda dün oynadığı özel maçta İskoçya'yı 2-1 mağlup etti. Mücadelede sakatlanan Fenerbahçe 'nin başarılı oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, 34'üncü dakikada yerini Eren Elmalı'ya bıraktı. Adalesinden sakatlık yaşayan 23 yaşındaki futbolcunun, çekilen MR'a göre sağlık durumunun düne göre daha iyi olduğu ve milli takım kampından bugün ayrılmasının planlandığı öğrenildi. Kadıoğlu'nun tedavisinin 1 hafta ile 10 gün arasında sürmesi bekleniyor.

MERİH DEMİRAL DA GELMEMİŞTİ!

TFF İskoçya ve Çekya maçı kadrolarına çağrılmasına rağmen Atalanta'nın isteği üzerine Merih Demiral'ın kadroya katılmayacağını duyurmuştu.



