Kendisini sürekli geliştiren ve futbolcu psikolojisinden de anlayan, onlarla iletişimi iyi kuran Kenan Koçak, son zamanlarda adeta mentörlüğe de soyundu. Milli takımdaki futbolcuların hem ağabey hem de hoca olarak gördükleri Kenan Koçak, onları bir an olsun yalnız bırakmıyor.

Yurt içi ve yurt dışında ay-yıldızlı futbolcuların maçlarını izleyen, bu maçları izlemekle kalmayan ve onlarla maç öncesi ve sonrasında buluşup hem varsa sıkıntılarını dinleyen hem de futbolun gelişimi konusunda fikir alışverişi yapan Koçak, Kuntz ile futbolcular arasında da köprüleri kuruyor.

Kuntz ve Hamit Altıntop'un güvendiği isim olan Kenan Koçak, rakip analiz ve taktiklerin belirlenmesinde de devreye girerek milli takıma faydalı olmaya devam ediyor.

Özellikle son zamanlarda eleştirilen milli takım ve futbolcuların motivasyonunu ve özgüvenini yükseltecek çalışmalar yapan 41 yaşındaki teknik adam Koçak futbolcular arasında da çok seviliyor. Milli futbolcularla kurduğu diyalog takımın önemli isimleri tarafından da takdirle karşılanıyor. Diyarbakır ve Gaziantep'te oynanacak hazırlık maçları öncesinde takımda yaratılan sinerjide Kenan Koçak faktörünün etkili olması bekleniyor.

A Millilerimiz 16 Kasım'da İskoçya ile Diyarbakır Stadyumu'nda, 19 Kasım'da Çekya ile Gaziantep Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Her iki mücadele Mart 2023'de başlayacak olan EURO 2024 Elemeleri grup maçları için kadronun da şekillenmesinde önemli bir gösterge olacak. Bu maçların aday kadrosu 10 Kasım Perşembe günü açıklanacak.

KARİYERİ...

Milli takıma gelmeden önce bir çok Süper Lig ve Almanya ligi ekiplerinden teklifler alan Kenan Koçak, son olarak Kasım 2019 - Haziran 2021 döneminde Almanya 2. Lig ekibi Hannover 96'da görev yaptı.

Almanya ve Avusturya liglerinde çeşitli profesyonel takımlarda forma giyen Koçak, 2006/07 sezonunun sonunda SV Waldhof Mannheim'da geçirmiş olduğu sakatlık nedeniyle faal futbolculuk yaşantısını noktaladı.

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İlk antrenörlük deneyimini 2009/10 sezonunda FC Türkspor Mannheim ile yaşayan Koçak, 2011-2013 yılları arasında VfR Mannheim takımında teknik direktör olarak görev yaptı. 2013/14'te SV Waldhof Mannheim'e geçti ve 3 sezon bu kulüpte teknik direktör olarak çalıştı.

Koçak 2015/16 sezonunda Julian Nagelsmann ve Domenico Tedesco gibi isimlerle birlikte Hennes Weisweiler Akademisi'nde teknik direktörlük eğitimini tamamladı. 2016 yılının Temmuz ayında Almanya 2. Lig ekiplerinden SV Sandhausen'in başına geçti. Teknik adam son olarak Kasım 2019 - Haziran 2021 döneminde Almanya 2. Lig ekibi Hannover 96'da görev yaptı.

ALANYASPOR, FENERBAHÇE VE ŞENOL GÜNEŞ İLE GÖRÜŞTÜ

Almanya Bundesliga 2'de 150'ye yakın karşılaşmaya çıkan, Almanya profesyonel liglerinden 3. lig de eklendiğinde 200'den fazla maçı bulunan Kenan Koçak'ın kariyeri ve başarısı dikkat çekince teklifler aldı. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, milli takımdaki görevine devam ettiği dönemde Şenol Güneş ve Alanyaspor yönetimi 41 yaşındaki başarılı teknik adam ile görüşmeler yaptı.

Ali Koç kendisinden fikirler alırken, Pereira'nın ayrılık sürecinde takımın başına geçmesi konusunda TFF Yönetimi'nden izin çıkmadı.

Şenol Güneş milli takımda görev yaparken ekibine son dönemde Kenan Koçak'ın girmesi için teklifte bulundu.

Euro 2020 sonrası bu da gerçekleşmezken, Alanyaspor Yönetimi 2021-2022 sezonu öncesi takımın başına getirmek istediği Koçak'ın peşini uzun süre bırakmadı. Süper Lig ve Almanya liglerinden başka kulüpler de Kenan Koçak'ı yoklarken eski hocası Kuntz ve TFF milli takımlar sorumlusu Hamit Altıntop'un ısrarı ile ay-yıldızlı ekipte göreve başladı.

İLK KEZ YARDIMCI ANTRENÖR

Kariyeri boyunca teknik adam olarak görev yapan ve A Milli Takımdaki görevi ile ilk kez yardımcılık yapan Kenan Koçak'a bunun nedeni sorulduğunda ise, "Milli görev başka. Milli dava ve bayrağımız için bir çok şeyden vazgeçebilirsiniz. Biz böyle öğrendik, böyle yaşıyoruz. O yüzden bu teklifi reddedemezdim. Milli Takım için elimizden geleni yapacağız" cevabını verdi.

Julian Nagelsmann ve Domenico Tedesco gibi isimlerle birlikte Hennes Weisweiler Akademisi'nde teknik direktörlük eğitimini tamamlayan Kenan Koçak, takım çalıştırırken ve A Milli Futbol Takımı'na gelmeden önce Jupp Heynckes, Thomas Tuchel, Pep Guardiola, Jürgen Klopp ve Flick ile sık sık görüşmeler yapıp, sadece futbolun teknik ve taktiği üzerine değil altyapı ve altyapılarda verilecek eğitimler konusunda da dünya futbolundaki önemli isimlerle toplantılar gerçekleştirdi.

Alman kökenli teknik adamlarla yakın arkadaşlığı bulunan Koçak, gelişen ve değişen futbolla ilgili olarak da sık sık görüşmeler yapıyor. (DHA)