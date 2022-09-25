Uluslar Ligi'nde B Ligi'ne yükselen Türkiye, C Ligi'nde son karşılaşmasına bugün deplasmanda Faroe Adaları karşısında çıkacak. Millilerimizin kadrosu son oynanan Lüksemburg maçına göre büyük ölçüde değişime uğrayacak. Sakat Çağlar'ın yerine Ozan Kabak'ın stoperde görev alması planlanırken, Enes Ünal'ın yerine Serdar Dursun'un oynaması bekleniyor. Orkun Kökçü'nün yerine de Tolga Ciğerci şans bulacak. Ayrıca kalede Altay Bayındır, Uğurcan Çakır'dan eldivenleri alacak. İrfan Can Kahveci'nin de karşılaşmaya 11'de başlayacağı kaydedildi. (Sabah)