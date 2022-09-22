UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup’ta mücadele eden A Milli Takım, 5. karşılaşmasında Lüksemburg’u konuk etti. Sahadan 3-3'lük eşitlikle ayrılan ve 13 puana yükselen Milliler, Faroe Adaları maçı öncesi B Ligi'ne yükselmeyi garantilerken mücadeleye Milli Takım ile ilk maçına çıkan İsmail Yüksek damgasını vurdu.

Fenerbahçe 'de gösterdiği başarılı performansların ardından Salih Özcan'ın yerine Tolga Ciğerci ile birlikte A Milli Takım kadrosuna dahil edilen genç futbolcu, karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı.

Beraberliği getiren gol

Milli Takımımız 3-2 gerideyken 81. dakikada Orkun Kökçü yerine oyuna dahil olan İsmail Yüksek, 87. dakikada ceza sahası dışından müthiş bir gole imza atarak skoru 3-3'e getirdi. Genç futbolcu, Milli forma altında çıktığı ilk maçında ilk golünü kaydederek bir puanın alınmasında büyük pay sahibi oldu.

"Benim için çok özel bir gün"

Maçın ardından açıklamalarda bulunan İsmail Yüksek, gol attığı için mutlu olduğunu ancak kazanamadıkları için üzgün olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Benim için çok özel bir gün. Ay yıldızlı formamızla ilk maçım. Top bana geldiğinde gol atacağımı hissettim. Gol attığım için gerçekten mutluyum ama kazanamadığımız için üzgünüm. Sert bir maçtı. Kazanmamız gerekiyordu. Çok kaçırdık, olmadı. Aslında kendime güvenen biriyim. Hayallerim var, pes etmem. Geçen sezon istemediğim şeyler oldu. Bu sezon kendime söz verdim. En üst seviyelerde oynama hayali kurdum. Yazın bu sezona çok iyi hazırlandım mental ve fizik olarak. Şu an meyvelerini topluyorum."

Jorge Jesus'la kendini buldu

Ağustos 2020'de Düzcespor'dan transfer edilen İsmail Yüksek, Balıkesirspor, Adana Demirspor ve Bursaspor 'da geçirdiği kiralık dönemlerinin ardından Jorge Jesus'un göreve gelmesiyle büyük bir ivme yakaladı. Tecrübeli hocanın sunduğu bu fırsatı en iyi şekilde değerlendiren isim İsmail Yüksek oldu.

Özellikle Crespo ve Gustavo’nun olmadığı Avusturya kampında daha da parlayan 23 yaşındaki oyuncu, 1-0 kazanılan Partizan mücadelesine ilk 11’de başladı. Savunmanın önünde görev yapan genç oyuncu, performansıyla göz doldurdu. Devam eden süreçte Jesus'un prenslerinden olan İsmail, yakaladığı çıkış ve sergilediği istikrarlı performansla A Milli Takım daveti almıştı.



