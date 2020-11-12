UEFA ULuslar Ligi B Ligi'nde istediği gibi başlayamayan A Milli Takım finali iyi yapmak için Pazar günü Rusya ve çarşamba günü Macaristan ile oynayacağı maçlara kilitlendi. 4 maçta galibiyeti olmayan, 3 beraberlik alan Ay-Yıldızlılar'ın sonuncu Sırbistan'a geçilip C Ligi'ne düşme riski bulunmakla birlikte gruptaki son iki maçını kazanması durumunda liderliğe yükselip A Ligi'ne çıkma şansı da bulunuyor. Böylesine kritik mücadeleler öncesinde Milli Takım kendini dünya ikincisi Hırvatistan önünde test etti.

Macaristan'ı bekleyecekler

Sakatlıklar ve iki önemli maçı düşünen teknik direktör Şenol Güneş'in son Sırbistan maçına göre ilk 11'de 9 farklı isme forma verdiği mücadelede Milliler, devreyi Cenk ve Deniz Türüç'ün golleriyle önde kapattı. İkinci yarının başında 3 dakikada yediğimiz 2 golle geriye düşsek de Cengiz Ünder cevabı hemen verdi ve skor 3-3'e geldi. Milliler'de artık gözler Kadıköy'de pazar akşamı konuk edeceğimiz Rusya maçına çevrildi. Ay-Yıldızlılar o karşılaşmayı kazanıp Macaristan'ın Sırbistan karşısında alacağı sonuca göre planlarını yapacak. Macarlar kazanamazsa Türkiye son maçına liderlik, dolayısıyla A Ligi şansını sürdürerek çıkmış olacak.

Tosun paşa muhteşem döndü

Cenk Tosun EURO 2020 elemelerinde Burak yılmaz ile birlikte Milli Takım'ın hücum gücünü sırtlamış ve final biletinin alınmasında önemli katkı sağlamıştı. Everton'lı yıldız oyuncu kiralık olarak forma giydiği Crystal Palace'ta idmanda sakatlandığı için yaklaşık 8 ay sahalardan uzak kalmıştı. 1 Kasım'da Newcastle deplasmanında sahalara dönen ve 21 dakika forma giyen 29 yaşındaki oyuncu Milli Takım'a da dönüş yaptı. En son 14 Ekim 2019'da Fransa deplasmanında 1-1 berabere kaldığımız Avrupa Şampiyonası Eleme mücadelesinde Milli formayı giyen Cenk son golünü ise 11 Ekim 2019'da yine EURO 2020 elemelerinde 1-0 kazandığımız Arnavutluk maçında attı. Yıldız oyuncu gol özlemine 13 ay sonra nokta koydu, Hırvatistan önünde kendi kazandığı penaltıyı ağlara gönderip Ay-Yıldızlı takımda 17. golünü attı. Gol sayısında Arda Turan'ı yakalayan Cenk, 3-3'ü bulduğumuz Cengiz'in sayısında da topuk pasıyla güzel bir asist yaptı. Yıldız oyuncu 63'te yerini Enes'e bıraktı.