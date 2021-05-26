A Milli Takımımız’ın başarılı futbolcusu Kaan Ayhan, FANATİK’e özel açıklamalarda bulundu. Hazırlık kampı için önceki gün Antalya’ya gelen ve İtalya’da Sassuolo forması giyen 26 yaşındaki stoper, sorularımıza içtenlikle yanıt verdi ama transfer konularından uzak durmak istedi. İşte Kaan’ın açıklamaları;

‘Benim için unutulmaz maçlardı’

Özelikle Fransa’ya attığın goller, EURO 2020’ye gitmemizde önemli rol oynadı. Sen ne düşünüyorsun?

"Futbol bir takım oyunu.. Ve arkadaşlarım sayesinde bu golleri attım. Benim adıma unutulmaz maçlardı. Sadece kendi adıma değil takım adına bu golleri attım. Attığım gollerin öneminin ben de farkındayım. Arkadaşlarımla beraber çok kritik maçlarda aldığımız puanlarla hak ederek, Avrupa Şampiyonası’na gittiğimize inanıyorum."

‘Rekabet başarıyı getiriyor’

Takımda savunmada büyük bir forma rekabeti var. Yorumun nedir?

"Rekabet, performansımı olumlu yönde etkiliyor. Dediğin gibi Milli Takım’da rekabet, özelikle benim mevkiimde olağanüstü bir durumda. Avrupa Şampiyonası öncesi uzun bir kamp geçireceğiz. Tamamen hocamızın takdiri. Formayı kim hak ediyorsa ona veriyor. Rekabet başarıyı getiriyor. Milli takımda forma çok değerli. Mevkim stoper ama verilen tüm görevleri yapmaya tüm takım arkadaşlarım gibi ben de hazırım."

‘Londra’yı düşünmek için erken’

Yarı final ya da finali görebilir miyiz?

"Sevilen bir milli takımımız olduğunu biz de hissediyoruz. Sizin vasıtanızla da teşekkür etmek isterim. Özelikle Fransa maçları sonrası bu sevgiyi daha çok hissettik. Kolay gibi görünen çok zor bir grup. Londra’yı düşünmek için erken. Ama bu takım başarılı olmak istiyor. Grubu ilk 2’de mümkünse lider olarak kapatmak istiyoruz. İlk maç çok zor olacak ve aldığımız bu maçta oynayacağımız oyun ve sonuç bize yol gösterecek."

‘Kendim olmuş gibi sevindim’

Fransa’da Lille şampiyon oldu. Neler hissettin?

"Neredeyse kendim şampiyon olmuş kadar sevindim. Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik ve Mustafa Kapı adına çok sevindim. Sonuna kadar hak edilmiş bir şampiyonluk. Avrupa’da oynayan bir futbolcu olarak bu şampiyonluğun ne kadar değerli olduğunun farkındayım."

‘Bana hep yardımcı oldu’

Burak Yılmaz için neler söylersin?

"Burak Yılmaz abilerin abisi. Örnek bir futbolcu. Milli takımdaki ilk maçımdan beri bana çok yardımcı oldu. Sadece bana değil tüm futbolculara elinden gelen yardımı, abiliği yapıyor. Çok şanslı olduğumuzu düşünüyorum."

Murat Akbaş