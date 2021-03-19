A Milli Futbol Takımımız, 2022'de Katar'da düzenlenecek olan Dünya Kupası'nın grup eleme maçlarına 24 Mart Çarşamba günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynayacağı Hollanda karşılaşmasıyla başlayacak. Bugün açıklanacak kadro öncesi Fransa'dan gelen haber Milliler'de planları bozdu.

Ligue 1 ve 2'den 40 kulüp, ülkeye döndüklerinde bir hafta karantinaya girme zorunluluğu ve Kovid-19 bulaşma riski nedeniyle, Avrupa Birliği (AB) üyesi olmayan ülkelerin futbolcularının milli takımlara gönderilmemesini oy birliğiyle kabul etti. Gerekçe olarak da FIFA'nın 5 Şubat 2021'de salgın nedeniyle oyuncuları göndermeme kararı gösterildi.

3 maçı kaçıracaklar

Lille'de forma giyen Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Mehmet Zeki Çelik ile Le Havre'da oynayan Cengiz Umut Meraş'a Milli Takım yolunu kapatacak olan kararla ilgili olarak TFF resmi açıklamanın yapılmasını bekliyor. Federasyon, Fransa Profesyonel Futbol Ligi'ne 4 futbolcu için yapacağı özel uçak teklifiyle sorunu çözmeye çalışıyor. Hollanda maçından 3 gün sonra Norveç ile Kovid-19 önlemleri nedeniyle İspanya'nın Malaga kentinde karşılaşacak Ay-Yıldızlılar, 30 Mart'ta da Letonya ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynayacak.