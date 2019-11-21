2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri’nde grubunu ikinci sırada bitirerek büyük bir başarıya imza atan A Milli Futbol Takımı’nda, oyuncuları en fazla süre alan kulüp Medipol Başakşehir oldu.
Milli takımın yer aldığı H Grubu’nda oynadığı 10 maçta, turuncu-lacivertli kulübün 4 futbolcusu Mert Günok, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci ve Berkay Özcan, toplam 1807 dakika görev yaptı.
Bu alanda Medipol Başakşehir’i 4’er futbolcusu milli takımın grup eleme maçlarında görev yapan Fenerbahçeli oyuncular 1317 dakika (Ozan Tufan, Hasan Ali Kaldırım, Emre Belözoğlu ve Deniz Türüç) ve Beşiktaşlı futbolcular 1095 dakika (Burak Yılmaz, Dorukhan Toköz, Güven Yalçın ve Gökhan Gönül) ile takip etti.
Milli takımın grubunda oynadığı 10 maçta görev yapan tek Galatasaraylı futbolcu ise toplam 91 dakika ile Ömer Bayram oldu.
Avrupa kulüpleri arasında ise kadrosunda Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı’yı bulunduran Fransız ekibi Lille, 1010 dakika ile sıralamada 4. sıranın sahibi oldu.
Oyuncuları A Milli Takımda en fazla süre alan kulüpler sıralamasında, Lille’in ardından ise Avrupa kulüpleri sıralandı. Lille, Fortuna Düsseldorf, Juventus, Milan, Everton, Le Havre, Leicester City, Celta Vigo, Roma ve Schalke 04’ün ardından Trabzonsporlu futbolcular 121 dakikayla sıralamada kendine yer bulabildi.
- Milli Takımda oyuncuları en fazla süre alan kulüpler
Takım adı Oyuncu Sayısı Toplam Süre
Medipol Başakşehir 4 1807
Fenerbahçe 4 1317
Beşiktaş 4 1095
Lille 2 1010
Fortuna Düsseldorf 2 965
Juventus 1 890
Milan 1 628
Everton 1 459
Le Havre 1 421
Leicester City 1 314
Celta Vigo 1 225
Roma 2 176
Schalke 04 2 175
Trabzonspor 3 121
Galatasaray 1 91
Real Valladolid 1 90
Antalyaspor 1 90
Demir Grup Sivasspor 1 15
Aytemiz Alanyaspor 1 12
- Merih Demiral zirvede
A Milli Futbol Takımının eleme grubunda oynadığı maçlarda toplam 34 futbolcu süre aldı.
Bu isimler arasında en fazla süre alan oyuncu ise 890 dakika ile Merih Demiral oldu.
Merih, milli takımın grubunda oynadığı 10 maça da ilk 11’de başladı. İlk 9 maçın tamamında 90 dakikayı tamamlayan Merih, son oynanan Andorra mücadelesinin 80. dakikasında ise yerini Mert Çetin’e bıraktı.
Merih Demiral’ı, ilk 9 maçta kaleyi koruyan ve son maçta yerini Uğurcan Çakır’a bırakan Mert Günok, 810 dakika ile takip etti.
Milli Takımın grubunda oynadığı maçlarda süre alan oyuncuların sıralaması ise şöyle:
Oyuncu adı Takımı Süre
Merih Demiral Juventus 890
Mert Günok Medipol Başakşehir 810
Mehmet Zeki Çelik Lille 728
Hakan Çalhanoğlu Milan 628
Burak Yılmaz Beşiktaş 628
Kaan Ayhan Fortuna Düsseldorf 625
Ozan Tufan Fenerbahçe 560
Mahmut Tekdemir Medipol Başakşehir 540
Cenk Tosun Everton 459
İrfan Can Kahveci Medipol Başakşehir 427
Umut Meraş Le Havre 421
Dorukhan Toköz Beşiktaş 371
Hasan Ali Kaldırım Fenerbahçe 360
Kenan Karaman Fortuna Düsseldorf 340
Çağlar Söyüncü Leicester City 314
Yusuf Yazıcı Lille 282
Emre Belözoğlu Fenerbahçe 227
Okay Yokuşlu Celta Vigo 225
Deniz Türüç Fenerbahçe 170
Cengiz Ünder Roma 166
Ömer Bayram Galatasaray 91
Enes Ünal Real Valladolid 90
Uğurcan Çakır Trabzonspor 90
Ozan Kabak Schalke 04 90
Nazım Sangare Antalyaspor 90
Ahmed Kutucu Schalke 04 85
Güven Yalçın Beşiktaş 50
Gökhan Gönül Beşiktaş 46
Berkay Özcan Medipol Başakşehir 30
Abdülkadir Ömür Trabzonspor 28
Emre Kılınç Demir Grup Sivasspor 15
Efecan Karaca Aytemiz Alanyaspor 12
Mert Çetin Roma 10
Abdülkadir Parmak Trabzonspor 3
AA