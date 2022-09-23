Kulübü Marsilya'da fazla forma şansı bulamayan Cengiz Ünder, Lüksemburg karşısında Milli Takım 'ın en iyileri arasındaydı. Hücumda mükemmele yakın oynayan Cengiz, attığımız ilk iki golde de başrolü oynadı.

Ay-Yıldızlılar'ın, Lüksemburg karşısında sahadaki en iyi oyuncularının başında Cengiz Ünder geldi. Kulübü Marsilya'da bu sezon fazla forma şansı bulamayan Cengiz, daha ilk düdükten itibaren maça ağırlığını koyacağını gösterdi. Topla her buluşmasında klasını gösteren Cengiz, her atak girişimimizin içindeydi. Rakibin erken gelen golü sonrasında 14'te Kerem Aktürkoğlu ceza sahası içerisinde yerde kaldı. Penaltıda topun başına geçen Cengiz, golünü attı. Yıldız futbolcu, 43. Milli maçında 14. kez ağları havalandırdı.

78'de yerini Yunus'a bıraktı

Teknik direktör Stefan Kuntz'un sağ kanatta görevlendirdiği 25 yaşındaki oyuncumuz, rakibin bir kez daha öne geçmesinin ardından yaşadığımız şoku da atlatmamızı sağladı. Yediğimiz golden sadece 2 dakika sonra sağ çaprazdan hücuma kalkan tecrübeli futbolcunun sol ayağıyla ceza sahasına gönderdiği topta konuk ekipten Maxime Chanot'un ayağına çarpan top, Lüksemburg ağlarıyla buluştu. Sahada kaldığı süre boyunca 61 kez topla buluşan, rakiplerini çoğunlukla da geçmeyi başardı. Oldukça yorulan Cengiz, 78. dakikada ise alkışlar eşliğinde yerini Yunus Akgün'e bıraktı.