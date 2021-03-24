A Milli Futbol Takımımız, bu akşam 20:00'de Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Hollanda ile karşılaşacak. Mücadeleyi Michael Oliver yönetecek. Oliver'ın yardımcılıklarını Stuart Burt ve Simon Bennet yaparken, karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Paul Tierney olacak. Karşılaşma TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Bu maç öncesinde fanatik.com.tr twitter adresinden 'Türkiye-Hollanda maçında kalede kim olmalı?' şeklinde bir anket hazırladık. Anketimize 13.079 kişi katıldı. Futbolseverler, bu akşam karşılaşmada kalede yüzde 52,4 oy ile Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır'ı tercih etti.





EN YAKIN TAKİPÇİSİ UĞURCAN ÇAKIR

Ankette ikinci sırada ise yüzde 42,2 oy ile Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır yer aldı. Uğurcan'ın arkasından Başakşehir'in kalecisi Mert Günok yüzde 3,3 oy, Çaykur Rizespor kalecisi Gökhan Akkan yüzde 2,1 oy aldılar.

Bakalım, Şenol Güneş'in maç saatinde tercihi ne olacak.

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