UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında yarın deplasmanda Litvanya ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı, maçın hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği antrenman ile sürdürdü.

Teknik Direktör Stefan Kuntz yönetiminde maçın oynanacağı Vilnius'taki LFF Stadyumu'da yapılan idman, ısınma hareketleriyle başlayıp, dar alan pas çalışmasıyla devam etti ve çift kale taktik antrenmanla son buldu.

Cengiz Ünder, Enes Ünal ve Rıdvan Yılmaz, sakatlıkları nedeniyle bu akşam yapılan antrenmana katılmadı.

A Milli Takımımız, Litvanya maçının hazırlıklarını yarın basına kapalı olarak yapacağı çalışmayla tamamlayacak.



