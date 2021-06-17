Milli takıma destek için Zeytinburnu’nda bir araya gelindi

İSTANBUL, (DHA)- A Milli Futbol Takımı’nın, EURO 2020’ye ‘tamam’ ya da ‘devam’ diyeceği kritik Galler maçına destek için Zeytinburnu vatandaşları, 15 Temmuz Meydanı’nda bir araya gelerek maçı izledi.

15 Temmuz Meydanı’ndaki dev ekrandan naklen yayınlanan Türkiye-Galler maçı toplu şekilde izlenildi. Maçı izleyenler arasında Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy da vardı. Meydanda bulunan 56 yaşındaki Suat Gürsoy, milli takımımızı desteklemek için burada toplandık. Kazanamadık ama kalbimiz her zaman Türkiye ile atıyor. Burada toplanıp heyecanımızı, üzüntümüzü birlikte yaşadık” dedi.

“GELECEK YILLARDA BÜYÜK BAŞARIYA İMZA ATACAĞIZ”

Başkan Ömer Arısoy, “Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanı’nda hemşehrilerimizle milli maçımızı izledik. İsterdik ki, kazanalım ve hep birlikte galibiyet coşkusunu yaşayalım. Ama maalesef olmadı. Çok genç bir takımımız var. Bu şampiyonada olmadı ama inanıyorum ki, gelecek yıllarda büyük başarılara imza atacağız ve bu meydanda çok büyük sevinçler yaşayacağız” diye konuştu.