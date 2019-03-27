2020 Avrupa Şampiyonası Eleme Grup maçlarıyla beraber milli takım konusunda kelimenin tam anlamıyla yepyeni bir sayfa açtık. Önce Arnavutluk, ardından da Moldova’yı mağlup eden Şenol Güneş önderliğindeki ekibimiz, ilk 2 maçlar sonunda Fransa ile birlikte grupta liderlik koltuğunu paylaştı. Futbolumuz umut veriyor, gençlerimiz ve abileri kalplerde Ay-Yıldızlı ateşi yeniden yakıyor.

Zafer denge değiştirir

4-0 gibi net bir skorla kazanılan Moldova maçından sonra soyunma odasında yeni serüvenler için zafer yemini eden milli takımımızın oyuncuları, gözünü şimdiden Haziran ayına çevirdi. Çünkü takvimler 8 Haziran 2019’u gösterdiğinde Şenol Güneş ve öğrencilerinin rakibi Konya’da Fransa olacak. Gruptaki en büyük rakiplerimizden biri durumundaki Horozlar’a karşı alacağımız bir galibiyet gruptaki tüm dengeleri değiştirecek.

3 gün sonra İzlanda

Tabi ki Fransa maçı önemli ama bir final değil. Bir başka önemli maçı da yine Haziran ayının başında diğer rakibimiz İzlanda ile oynuyoruz. Bu kez karşılaşma deplasmanda. Son turnuvalara damgasını vuran rakibimize 11 Haziran’da konuk oluyoruz. İlk 2 maçtaki iştahımızı ve inancımızı Fransa’nın ardından İzlanda önünde de gösterirsek rüya kaldığı yerden devam etmekle kalmaz bambaşka bir boyut kazanır.