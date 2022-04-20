A Millî Takım'ın Avrupa'daki oyuncu izlemeleri sürüyor. Yakından takip edilen son isim, İsviçre'de Lausanne Sport forması altında sergilediği performansla dikkatleri çeken Zeki Amdouni oldu.

İsviçre basınından Blick'in haberine göre Millî Takımımızın iki yetkilisi, Lausanne Sport - Lugano maçını tribünden takip ettiler. Bu iki kişilik heyette A Millî Takım Yardımcı Antrenörü Kenan Koçak da yer aldı.

Lausanne Sport'un Lugano'yu 4-1 mağlup ettiği maçta Mohamed Zeki Amdouni, 2 gol ile öne çıkan isim oldu. 21 yaşındaki forvet; bu sezon takımı Lausanne Sport ile çıktığı 33 maçta 15 gol atmayı başardı.

Zeki Amdouni'den Millî Takım cevabı

Lausanne Sport'un golcüsü, A Millî Takımımız tarafından takip edilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Performansının takdir edilmesi olarak tanımladığı durumdan menunniyetini dile getiren Amdouni, "Maçtan önce Türk temsilcilerin tribünlerde olacaklarını duydum. Son zamanlarda yaptıklarımın önemli bir kanıtı olduğunu düşünüyorum. Bu, maçın önüne geçmedi ve normal performansımı sergiledim" dedi. Genç golcü; gelecekte Türkiye forması giyip giymeyeceğine ilişkin soruya ise, "Göreceğiz" şeklinde cevap verdi.

Ümit Millîde forma giymişti

Zeki Amdouni, Mart 2021'de Ümit Millî Takımımızın formasını hazırlık maçında giymişti. Sonrasında ise devreye giren İsviçre Ümit Millî Takımında oynama başlayan Amdouni, forma giydiği 8 maçta 6 gol atmayı başardı. Genç oyuncu, A millî takım düzeyindeki tercihini ise henüz yapmadı.