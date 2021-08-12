Türkiye Atletizm Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Kraljevo kentinde 14 Ağustos’ta gerçekleştirilecek şampiyonada 37 milli atlet mücadele edecek.

Organizasyonda madalya mücadelesi verecek milli sporcular şunlar:

Ali Peker, Atilla Göktuğ Taşdelen, Bahri Doğru, Batuhan Aşık, Batuhan Eser, Burak Demirkesen, Cem Özsu, Diyar Güven, Ebubekir Erdoğan, Emre Çiftçi, Emre Karataş, Furkan Mutlu, Halil Tekin, Mehmet Ali Özdemir, Mehmet Mahsun Er, Muhammet Fatih Göç, Muhammet Hanifi Zengin, Orçun Ünalan, Semih Geylani, Taha Özal, Taygun Artan Özcihan, Aleyna Karaca, Bahar Öztürk, Elif Ilgaz, Gülşah Cebeci, Hatice Ceren Palalı, Hatice Kılıç, Hira Öztoprak, Iraz Engin, İlayda Şevval Kurt, İrem Batu, Melisa Tasa, Özlem Tohumcu, Rabia Ceren Çatay, Sıla Bayır, Sıla Koloğlu, Süreyya Yıldız.