A Milli Takımımız'da Şenol Güneş'in gidişi sonrası tüm gözler, yeni hocanın kim olacağına çevrildi. Son olarak Başakşehir'de çalışan Okan Buruk'un, yerli adaylar arasında favori olduğu öğrenilmişti. Ancak ailevi bir sağlık problemiyle uğraşan Buruk'un yakın çevresine, "Benimle kimse şu ana kadar temas kurmadı" dediği öğrenildi. Yabancılarda Joachim Löw'ün, Almanya sonrası 1 yıl dinlenmek istediği biliniyor.

Birçok aday var...

Beşiktaş 'tan Sergen Yalçın, Trabzonspor 'dan Abdullah Avcı, Başakşehir'den Aykut Kocaman Altay'dan Mustafa Denizli, Sivas'tan Rıza Çalımbay ve Beijing Guoan'dan Slaven Bilic de konuşulan diğer isimler. TFF Başkanı Nihat Özdemir ve kurmayları, yeni teknik adam konusunda acele karar vermek istemiyor. TFF'nin, Dünya Kupası grubundaki 8 Ekim'deki kritik Norveç maçı ile birlikte toplamda kalan 4 maç için birini takımın başına getirme fikrine de sıcak baktığı gelen haberler arasında yer alıyor.

Altıntop'a yeni görev

TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, A Milli Futbol Takımı Sorumlusu oldu. Daha önce bu görevi üstlenen Selim Soydan'ın ise yönetim kurulu üyeliği devam edecek.