2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda yer alan A Milli Takımımız, 9. maçlar sonunda avantajı kaptı. Zayıf rakibimiz Cebelitarık’ın 6-0'la geçtik, Norveç'in Letonya ile 0-0 berabere kalmasıyla +1 averajla Vikingler'in önüne geçtik. Stefan Kuntz yönetimindeki Ay Yıldızlı ekibimiz, lider Hollanda'nın Karadağ deplasmanında yıkılması ve 2-0 öne geçtiği maçtan 2-2'lik eşitlikle ayrılmasıyla iştahını kabarttı. Artık tek yapmamız gereken salı akşamı Karadağ’dan zaferle dönmek. Hollanda ile Norveç de kader maçında kozlarını paylaşacak. Hollanda liderlik yolunda +23 averajıyla büyük avantaja sahip. Kara bulutları dağıtan Milli Takımımız, alınacak skorlara göre direkt Dünya Kupası bileti de alabilir.

Milli Takım Play-Off'a nasıl kalır, Dünya Kupası'na nasıl gider?

Son maçlar öncesi Milli Takımımız, Norveç'in +1 averajla önünde bulunuyor.

Son maçta Karadağ'ı yenmemiz durumunda Norveç'in Hollanda deplasmanında averaj farkını kapatacak bir galibiyet alması gerekecek. Örnek olarak; Milli Takımımız Karadağ'ı 1-0 mağlup ederse Norveç'in Hollanda karşısında 3-0 kazanması gerekecek. Çünkü atılan gol sayısında da Millilerimizin önemli bir üstünlüğü bulunuyor.

Puan ve averajlar eşit olduğunda gol sayısı devreye girecek. Orada Milli Takımımızın yine avantajı bulunmakta.

İki maç da berabere biterse Hollanda lider olarak çıkarken Milli Takımımız ikinci, Norveç üçüncü sırayı alıyor.

Karadağ'a averaj üstünlüğümüzü kaybedecek bir farkla yenilmememiz durumunda ise Hollanda'nın Norveç'i mağlup etmesi bizi yine ikinci sırada tutacak.

Hollanda, Norveç karşısında en az 1 puan alırsa +23 averajının kapanması mümkün olmayan durumuyla gruptan lider çıkacak.

Play-Off aşaması nasıl, tek maç mı? 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri formatı nasıl?

Gruplarını lider tamamlayan 10 takım, doğrudan 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılacak. Grup ikincisi 10 takım ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 2 ekip ise play-off maçlarına çıkarak Dünya Kupası vizesi arayacak. Tek maç eleme usulüyle oynanacak 12 takımlı Play-Off maçlarının ardından Dünya Kupası'na katılacak diğer 3 ülke de belli olacak.

Her şey değişti!

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu’na rüya gibi bir başlangıç yaptık. Önce Hollanda’yı 4-2’yle geçtik, ardından Norveç deplasmanında 3-0 galip geldik. Ancak sonra her şey tersine döndü. Letonya ve Karadağ karşısında kendi sahamızda 2 farklı öne geçip 1 puana razı olduk. 6-1’lik Hollanda hezimeti ise umutlarımızı tükenme noktasına getirdi. “Bir büyük turnuvayı daha pas geçeceğiz” diye üzülürken, bu kez olumlu anlamda her şey değişti.

Hayal gibi senaryo

Önceki akşam Cebelitarık karşısına, 2 puan arkasında olduğumuz Norveç’e karşı 5 gol geride olduğumuz averajımızı düzeltip umutlarımızı son maça taşımak için çıktık. Gecenin sonunda ise bizim için hayal gibi bir senaryo yaşandı. Biz 6-0 kazandık, Norveç, Letonya ile 0-0, Hollanda ise Karadağ ile 2-2 berabere kaldı. Ya rın Karadağ’ı yenersek Play-Off bileti cebimizde olacak. Hollanda’da seyircisiz oynanacak diğer maçta da Norveç kazanırsa, liderliği ele geçirip doğrudan Katar’da düzenlenecek Dünya Kupası için yerimizi ayırtacağız!

Play-Off’ta kaç tur geçmek gerekiyor?

Eğer Play-Off’a kalırsak, Katar yolumuz uzayacak. Yeni format gereği artık Dünya Kupası’na katılmak için Play-Off’ta iki tur birden geçmek gerekiyor. Şu anda seri başı değiliz ancak son maçların ardından bu durum tam olarak netleşecek. 24-25 Mart 2022’de oynanacak Play-Off yarı finallerinde seri başı takımlar kendi sahalarında olacak. 28-29 Mart’taki finallerde ise ev sahibi olacak takımlar kurayla belirlenecek.

Türkiye 3. kez Dünya Kupası vizesi almaya çalışacak

Daha önce 1954 ve 2002 yıllarında Dünya Kupası'na katılan A Milli Takım, aynı başarıyı 3. kez tekrarlamak amacıyla sahaya çıkacak. Son katıldığı Güney Kore ve Japonya'da düzenlenen 2002 Dünya Kupası'nda elde ettiği üçüncülükle turnuva tarihindeki en başarılı derecesini elde eden Ay-Yıldızlılar, Avrupa Elemeleri'nde G Grubu'nda Hollanda, Norveç, Karadağ, Letonya ve Cebelitarık ile karşılaştı.