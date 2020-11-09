Milli Takım sahaya iniyor

Ay-Yıldızlılar, ilk idmanını bu akşam 18.30’da basına kapalı gerçekleştirecek. Yarın Şenol Güneş ve bir futbolcu, 14.00’te Hırvatistan maçı öncesinde basın toplantısı düzenleyecek. Türkiye-Hırvatistan mücadelesi, 20.45’te Vodafone Park’ta oynanacak. Bu arada Hırvatlar'da teknik direktör Zlatko Dalic, 23 kişilik kadrosuna yedekte tuttuğu 5 oyuncusunu (Lovre Kalinic, Marin Pongracic, Josip Juranovic, Toma Basic ve Antonio Colak) da ekledi. Koronavirüse yakalanan Andrej Kramaric ise kadroda yok.