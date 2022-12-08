Milli Takım kulüplerin izinde: İstikrar yok, başarı yok!

2022 Dünya Kupası tüm heyecanıyla devam ederken, artık Katar'daki dev turnuvada çeyrek final etabına geçildi.





Dev turnuvada büyük sürprizler yaşanırken biz de büyük futbol ülkeleri hakkında ilginç bir istatistik ortaya çıkardık.

Löw gitti, yardımcısı geldi!

Tarihinde 4 Dünya, 3 de Avrupa Şampiyonluğu bulunan Almanya çok uzun yıllar Joachim Löw'le çalıştı. 2006'da Panzerler'in başına geçen Löw 2021'de koltuğunu eski yardımcısı Hansi Flick'e bıraktı. Bu 15 yıllık süre boyunca Almanya, Löw yönetiminde 2014'te Dünya Kupası kazanması dışında herhangi bir zafer elde edemedi. Öte yandan Almanya Futbol Federasyonu, 2022 Dünya Kupası'na grup etabında veda eden Panzerler'de eleştiri yağmuruna tutulan Flick'e de sahip çıktı ve tecrübeli hocanın görevine devam edeceğini açıkladı.

Fransa'da Dechamps etkisi

2 kez Dünya Kupası'nda 2 kez de Avrupa Şampiyonası'nda zafere ulaşan Fransa'da ise Didier Deschamps etkisi hissedildi. 2012'de Horozlar'ın teknik patronu olan Deschamps 2022 Dünya Kupası'nda da takımın başında yer alarak tam 10 seneyi devirdi.





Kupanın ardından 10 yıllık Fransa macerası bitmesi beklenen tecrübeli hoca 2018 Dünya Kupası'nda Fransa'yı şampiyon yapmıştı.

Eleştirildi, gönderilmedi, ikinci oldu!

İngiltere'de Gareth Southgate dönemi 2016'da başladı. 52 yaşındaki hoca çok eleştirilse de federasyon arkasında durdu. 2021 yılında düzenlenen EURO 2020'de Ada ülkesi finale çıksa da İtalya'ya kaybetti ve Avrupa ikincisi oldu. 2024'e kadar olan sözleşmesini tamamlaması beklenen Southgate de 6 yıldır, İngilizler'in başında. Sözleşmesinin biteceği 8. senesinden sonra da göreve devam etmesi mümkün.

Avrupa şampiyonu yaptı, Dünya Kupası bileti alamadı ama 'devam' kararı çıktı

İngiltere'yi yenerek Avrupa Şampiyonu olan İtalya'da bu başarıyı Roberto Mancini getirdi. Ülkemizde Galatasaray 'ı da çalıştıran İtalyan hoca bu büyük zaferin ardından çok da büyük bir hayal kırıklığı yaşatmıştı.





Dünya Kupası Elemeleri'nde Çizme ülkesi kötü bir performans sergileyince Katar bileti kaçtı. Son Avrupa Şampiyonu, Dünya Kupası'na gidemedi fakat Mancini görevine devam etti. 2018'de İtalyanlar'ın başına geçen deneyimli çalıştırıcının 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Enrique gitti, geldi

2008 Avrupa, 2010 Dünya ve 2012 Avrupa Şampiyonaları'nda kupayı kazanarak bir döneme damga vuran İspanya Milli Takımı'nda ise istikrar geçmişten geliyor. 90'lar sonrasına bakıldığında Javier Clemente (92-98), Jose Antonio Camacho (98-02), Luis Aragones (04-08) ve Del Bosque (08-16) en az 4'er yıl Boğalar'ı çalıştırdı. Julen Lopetegui'yle aradığını bulamayan ve sadece iki sene çalışan İspanya, 2018'de Luis Enrique ile anlaştı. Mart 2019'da başarılı hoca ailevi sebeplerden dolayı görevi bıraksa da Kasım 2019'da geri döndü. Yaklaşık 4 senedir görevde olan Enrique'nin de İspanya ile devam etmesi bekleniyor.

2014'te geldi, 2016'da Avrupa şampiyonu oldu

'Yetenek' ve 'futbol' denince akla gelen ilk ülke olan Brezilya 2016'dan bu yana Tite ile çalışıyor. Sambacılar Tite ile 6 yılda sadece Copa America şampiyonluğu yaşadı. Dünya sıralamasında uzun yıllar ilk sırada yer alan Belçika'da Roberto Martinez ile 2022 Dünya Kupası'nda gruplardan çıkılamayınca yollar ayrılsa da Martinez de 6 yıl görevde kaldı. Tecrübeli hocanın 'altın jenerasyon' ile en büyük başarısı Dünya Kupası üçüncülüğü... Cristiano Ronaldo'lu Portekiz ise 2014'ten bu yana Fernando Santos'a emanet. Portekizli hoca EURO 2016 zaferini ülkesine yaşatmayı başarmıştı.

5 yıllık tek kişi! O da 1927-1932 yılları...

Bu konuda A Milli Takımımız'a baktığımızda ise tablo tam tersine dönüyor... Yıllardır devam eden Süper Lig'deki hoca istikrarsızlığımız dikkat çekerken milli takımda da durum pek farklı değil. Dünya futbolunun önde gelen ülkelerinin milli takımlarında 5-6 yıl gibi süreler çok normalleşirken, Türkiye'de 5 yıl aralıksız görev yapan tek bir hoca var: Bela Toth... Muhtemelen birçok futbolseverin hatırlamadığı isim olan Macar hoca 1927-1932 yılları arasında A Milli Takımımız'ın başında yer aldı. Toth dışında 4 yıldan fazla süre görev yapan bir Türk Milli Takım hocası bulunmuyor!

Fatih Terim de rekoru kıramadı

En son 4 sene görev yapan teknik adam Fatih Terim olarak öne çıkıyor. Tecrübeli çalıştırıcı 2013-2017 yılları arasında A Milli Takım'ın başındaydı. İlginçtir ki Terim'den önceki 4 yıllık son dönem de yine Fatih hocaya ait. 2005-2009 yıllarında A Milli Takım ona emanetti. Terim'den önce Şenol Güneş (2000-2004) ve Mustafa Denizli (1996-2000) 4'er yıl Türkiye için çalışmıştı.

Üçüncü olduk, bir daha gidemedik!

Hâl böyle olunca büyük turnuvalara katılma durumumuzda da büyük bir istikrarsızlık öne çıkıyor. 2000 ve sonrasında düzenlenen 12 büyük turnuvanın sadece 5'inde boy gösterebildik. 2002 Dünya Kupası'nda üçüncü olarak tarihimizin en büyük başarısını elde ettik ancak o tarihten bu yana bir daha bırakın derece almayı Dünya Kupası'na gidemedik! 2006, 2010, 2014, 2018 ve 2022 olmak üzere 5 Dünya Kupası'nın da biletini alamadık.

Final hedefiyle gittik, sonuncu olduk!

Avrupa Şampiyonası'nda durum benzer... 6 Avrupa Şampiyonası'nın 4'üne katılsak da bazen gittiğimize pişman olduk! Son katıldığımız EURO 2020'de finali hedeflerken turnuvanın en başarısız takımı olarak kayıtlara geçtik. İtalya, Galler ve İsviçre'nin olduğu A Grubu'nda puan alamadık, 1 gol atıp, 8 gol yedik. 2016'da Hırvatistan, İspanya ve Çekya'nın olduğu D Grubu'ndan çıkamadık. 2000'de gruptan çıksak da hemen ardından Portekiz'e elenerek turnuvaya veda ettik.

Süper Lig'de olmadı, Milli Takım'a da yansıdı

2008'de ise en başarılı dönemimizi geçirdik. Avrupa Şampiyonası'nda yarı final oynadık ancak Almanya'ya kaybettik ve turnuva maceramız sona erdi. Yani 'futbol ülkesiyiz' diyoruz ancak dev turnuvalarda milli takım düzeyinde 2002 ile 2008 dışında başarımız yok. Süper Lig'de kulüplerde yakalayamadığımız hoca ve Avrupa istikrarını, A Milli Takımımız'da da sürdüremedik. Böylece ne bir ekol yaratabildik ne de her turnuvanın katılımcısı olabildik!

Atalay Özçelikli