Milli Takım kalesini Uğurcan Çakır koruyabilir

Hollanda maçında, Şenol Güneş ilk 11’i merakla bekleniyor. Milliler’in Uluslar Ligi’nde Macaristan’a deplasmanda 1-0 kaybettiğimiz maça ilk 11’de başlayan Mert Günok, Nazım Sangare, Merih Demiral, Mahmut Tekdemir ve Cenk Tosun’un olmadığı bir kadroyla mücadeleye başlayacağı düşünülüyor. Merih sakatlıktan yeni çıktığı için riske edilmeyecek. Mahmut ise bu kez aday kadroda yer almıyor. Güneş’in kaleyi Uğurcan Çakır’a teslim edeceği, stoperde Merih’in yokluğunda ise Çağlar’ın yanında Ozan Kabak’a şans vereceği bildirildi. İlk kez Milli Takım’a çağrılan Taylan, Ozan Tufan ile birlikte ön liberoda görev alma ihtimali yüksek. Hakan Çalhanoğlu’nun da oyun kurucu görevini üstlenip, ataklarda başrolü oynayacağı konuşuluyor.

Murat Akbaş



