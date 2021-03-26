Milli takım için kulaç attılar

ANTALYA, (DHA) - ANTALYASPOR Yüzme Takımı sporcuları, 19-21 ve 23-24 Mart arihlerinde milli takıma seçilebilmek için kulaç attı.

İlk organizasyon olan Türkiye Turkcell Genç ve Açık Yaş, Uzun Kulvar Milli Takım Seçme Müsabakaları'nda, Antalyaspor Yüzme Takımı'ndan 14+ yaş kadın ve 15+ yaş erkek kategorilerinde 5 sporcu mücadele etti. Talya Erdoğan, İpek Derin Eğin, Azra Karabulut, Deniz Efe ve Poyraz Şan Aşkın, eski derecelerini geliştirerek milli takım sporcusu olabilmek için yarıştı.

DEĞERLENDİRME YAPILACAK

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından yapılan ikinci organizasyon ise 23-24 Mart tarihlerinde, İstanbul Ergun Gürsoy Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirildi. Türkiye Turkcell Açık Yaş, Kısa Kulvar Milli Takım Seçme Müsabakaları'na yüzme takımından yine Talya Erdoğan, İpek Derin Eğin, Azra Karabulut, Deniz Efe ve Poyraz Şan Aşkın katıldı. Müsabakalara katılan sporcuların milli takıma seçilip seçilmedikleri, yapılacak değerlendirmenin ardından belli olacak.

ÖNEMLİ YARIŞLARA KATILACAKLAR

Milli takıma seçilecek olan sporcular, Alternatif Genç 2. Değerlendirme Müsabakası, Avrupa Gençler 2021 Seçme Müsabakası, Balkan Gençler 2021 Seçme Müsabakası, Ümit Milli 2. Değerlendirme Müsabakası, Avrupa Büyükler 2021 Seçme Müsabakası, İslam Oyunları 2021 Seçme Müsabakası, Tokyo 2021 Olimpiyat Oyunları ve Alternatif Büyükler Seçme Müsabakası için seçilecek milli takım sporcusu olabilmek için performans gösterdi.

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