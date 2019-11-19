A Milli takımın rakipleri

İlk kez 24 takımla oynanacak Avrupa Futbol Şampiyonası’nda formatta da değişikliğe gidilmişti. EURO 2020’de 24 takım, 6 grupta 4’erli olarak mücadele edecek. Ancak turnuva, tek bir ülkede değil, 12 ülkedeki 12 farklı şehirde oynanacak. 12 Haziran’da Roma’da başlayacak şampiyona, 12 Temmuz’da Londra’da sona erecek. Elemelerde gruplarını ilk iki sırada bitiren toplamda 20 takım, direkt finallerin yolunu tutacak. Kalan 4 takım, Mart 2020’de oynanacak UEFA Uluslar Ligi’nden gelecek takımların oynayacağı Play-Off karşılaşmaları yoluyla belirlenecek. EURO 2020 grupları 30 Kasım 2019’da Romanya’nın başkenti Bükreş’te yapılacak kura çekiminde belli olacak. Play-Off’tan gelecek takımların gruptaki yerleri de burada belirlenecek.

Play-Off’tan gelenler son torbada...

Eleme maçlarının bitmesine kısa bir süre kala kura çekiminde Türkiye’nin torbadaki yeri kesinleşti. Ay-Yıldızlılar, 4 torbanın yer aldığı organizasyonda üçüncü torbada yer alacak. Eleme grubundan gelen 10 grup birincisi ilk iki torbada yer alırken, en iyi iki grup ikincisi de ikinci torbada yer alacak. En düşük puanlara sahip iki grup ikincisi ise UEFA Uluslar Ligi Play-Off’larından gelecek 4 takımla birlikte 4. ve son torbayı oluşturacak. Her torbadan gelecek birer takımla, 4 takımlı gruplar oluşturulacak.

Not: Torbalar, elemelerdeki tüm maçlar bittikten sonra kesinleşecektir. Yanında (**) olan ülkelerin EURO 2020 elemelerinde maçları var. Yanında (*) olan takımlar ise Play-Off’tan gelmesi muhtemel takımlar