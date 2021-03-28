Milli Takım haberi: Yusuf Yazıcı müthiş oynadı

4. dakikada Ozan Tufan'ın golünde soldan ortayı yapan Yusuf, 28. dakikada da Çağlar'ın kafayla attığı golde kornerden ortayı gönderen isimdi. Ay-Yıldızlı formayla 29. resmi sınavında 7. asistini yapan Yusuf, oyunda kaldığı süre boyunca iki kez gole çok yaklaştı ama fileleri havalandıramadı. İlk devrenin son anlarında ve 61. dakikada yakaladığı pozisyonlardan yararlanamayan yıldız futbolcumuz, 69. dakikada yerini Caner Erkin'e bıraktı.

Maçın ardından yıldız futbolcu, "Biz Milli Takım'da beraber kamp geçirmeyi çok seviyoruz. En güzel şey, birbirimizin sahada hatasını, açığını kapatmak. Oyunumdan dolayı da çok mutluyum. Pandemi döneminde insanlar mutsuz. Halkımızı bu süreçte bir nebze mutlu ettiysek, ne mutlu bize" dedi.