Milli Takım haberi: Şenol Güneş tarih yazdı!

A Milli Takımımız, Teknik Direktörümüz Şenol Güneş'le 2022 Dünya Kupası Elemeleri'ne harika başladı. Grubun bizimle birlikte iki favorisinden önce Hollanda'yı 4- 2, dün akşam da Norveç'i 3-0'la yerle bir ettik. Ay-Yıldızlılar böylece, tarihinde ilk kez Dünya Kupası elemelerinde çıktığı ilk iki maçı da kazandı. Güneş ayrıca, elemelerdeki harika başlangıçlarına bir yenisini daha ekledi. Elemelerdeki ilk iki maçlar itibariyle; 2002 Dünya Kupası'nda 1 galibiyet, 1 beraberlik, EURO 2004'te ve EURO 2020'de 2'şer galibiyet elde eden tecrübeli çalıştırıcı, sahaya sürdüğü 11, ortaya koyduğu taktik beceri ve yerinde değişiklikleriyle tecrübesini gösterdi.

'3 tane harika gol attık'

Norveç'le oynadığımız son 4 maçta 2 beraberliğimizin yanına 2. galibiyetini ekleyen Milli Takımımız'da Güneş, şunları söyledi:

"Yeni bir hikaye yazmak için daha işin başındayız. Farklı puanlar alabilirdik ama 6 puan almak güzel. İyi konsantre olduk, olağanüstü çalıştı oyuncularımız, onlarla gurur duyuyorum. Futbol adına doğruları yaptılar ve 3 tane harika gol attılar. Sıkıntılarımız vardı ama onları çözdük ve bu maçı iyi atlattık. Türkiye'nin de mutlu olması çok güzel. Biz biriz... Şimdi önümüzde Letonya maçımız var. Letonya maçı, Hollanda ve Norveç'e göre daha farklı ve zor olacak. Oyuncularımızın büyük sorumlulukları var. Ülkeyi çok iyi temsil ediyorlar."