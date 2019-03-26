Milli Takım güven tazeledi

Üyelerine dünya standardında güvenilir ve kaliteli şans oyunları tecrübesi yaşatan Misli.com, taraftarın nabzını tutmaya devam ediyor. Euro 2020 elemelerinde; Fransa, İzlanda, Arnavutluk, Andorra ve Moldova ile aynı grupta yer alan Milli Takım, ilk iki maçta aldığı galibiyetlerle güven tazeledi.

H grubundaki rakipleri Arnavutluk ve Moldova’yı yenerek yoluna devam eden Milli Takım’ın galibiyetine inananlar da artış göstermeye devam ediyor. Misli.com verilerine göre, grubun ilk maçında Arnavutluk karşısında Millilerin galibiyetine oynayanların oranı yüzde 40 seviyesindeyken, galibiyetin ardından Moldova maçının da kazanılacağına inananların oranı yüzde 55’e çıktı. Misli.com verileri, üyelerin yüzde 23’ünün, Millilerin Moldova’yı farklı yeneceklerini düşündüğünü de ortaya koydu.