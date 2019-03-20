Milli Takım 'Güneş' açtı

Büyük umutlarla yeni bir yolculuğa çıktıklarını ifade ederek, Türkiye’ye başarı sözü veren ay-yıldızlı hoca, futbolcularla bire bir motivasyon toplantıları yapıyor. Yemeklerden dinlenme zamanlarına kadar Riva’da adeta askeri disiplin uygulayan deneyimli teknik adam bir yandan da geç saatlere kadar rakipleri analiz ediyor.

A Milli Takımımız’ın başına tam 15 yıl sonra geri dönen Teknik Direktör Şenol Güneş, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu’nda cuma akşamı deplasmanda Arnavutluk ve pazartesi günü Eskişehir’de Moldova ile oynanacak maçlar öncesi işi çok sıkı tutuyor. Riva’daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde kampa giren ay-yıldızlı futbolcular büyük bir ciddiyet içinde çalışmalarını sürdürürken, Güneş bir an bile disiplini elden bırakmıyor.

Riva’da pazartesi günü düzenlediği geniş kapsamlı basın toplantısında yeni bir yolculuğa çıktıklarının altını çizerek, Türkiye’ye başarı sözü veren Şenol Güneş’in, futbolcularla bire bir görüşmeler yaptığı belirlendi. Ay-yıldızlı ekibin en tecrübeli isimleri Emre Belözoğlu ve Burak Yılmaz’dan destek alan deneyimli hocanın, Arnavutluk ve Moldova ile üst üste oynayacakları maçların önemine dikkat çekip oyuncularından üst düzey motivasyon istediği aktarıldı. Riva’daki tesislerde adeta askeri disiplin uygulayan Şenol Güneş’in, yemeklerden dinlenme zamanlarına kadar oyuncuların her şeyiyle yakından ilgilendiği vurgulandı.

Takıma aktarıyor

Fiziksel ve mental olarak ay-yıldızlı futbolcuları en iyi şekilde maçlara hazırlamaya çalışan Şenol Güneş bir yandan da Arnavutluk ve Moldova’yı analiz ediyor.

Tecrübeli teknik adamın, TFF’ye bağlı analiz uzmanı ile saatler süren görüşmeler yaptığı ve özellikle Arnavutluk’la ilgili tüm bilgileri aldığı kaydedildi. Analiz sonuçlarına göre oyun planını belirleyecek olan Güneş’in, Arnavutluk’la ilgili futbolcularına aktardığı da ifade edildi.

(Milliyet)