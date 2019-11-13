Milli takım gruptan nasıl çıkar? Türkiye puan durumu
A Milli Takım Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde grubun en kritik maçında İzlanda ile sahasında karşılaşacak. Türk futbol severler Milli takım gruptan nasıl çıkar? Türkiye puan durumunda kaçıncı sırada? Gibi soruların cevaplarını arıyor. İşte Milli takım gruptan nasıl çıkar? Türkiye puan durumu...
Türkiye-İzlanda maçı öncesi heyecan dorukta. Gözler Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maça çevrildi. Türkiye İzlanda'dan bir puan dahi alsa gruptan çıkmayı garantileyecek. Türk futbol severler Milli takım gruptan nasıl çıkar? Türkiye puan durumunda kaçıncı sırada? Gibi soruların cevaplarını arıyor. İşte Milli takım gruptan nasıl çıkar? Türkiye puan durumu...
Türkiye gruptan nasıl çıkar?
Fransa deplasmanından 1 puanla dönen Türkiye, 19 puanla zirvedeki yerini korudu. Milliler bir sonraki maçta İzlanda ile berabere kalması halinde, son maçta Andorra’ya kaybetse bile ikinci olarak finallere gitmeyi garantileyecek. İzlanda’ya kaybedersek, Andorra karşısında kazanmamız halinde yine ikinci olarak EURO 2020 finallerinin yolunu tutmayı başaracağız.
SON DAKİKA! TÜRKİYE'NİN ORANI DÜŞTÜ
H Grubu Türkiye'nin puan durumu
1- TÜRKİYE / 19 puan
2- Fransa / 19 puan
3- İzlanda / 15 puan
4- Arnavutluk / 12 puan
5- Andorra / 3 puan
6- Moldova / 3 puan
Türkiye'nin kalan maçları hangileri?
10 Ekim Cuma: Türkiye 1 - 0 Arnavutluk
14 Ekim Pazartesi: Fransa 1 - 1 Türkiye
14 Kasım Perşembe: Türkiye - İzlanda
17 Kasım Pazar: Andorra - Türkiye
A MİLLİ TAKIMIMIZIN FİKSTÜRÜ
22 MART 2019
Arnavutluk 0 - 2 TÜRKİYE
25 MART 2019
TÜRKİYE 4 - 0 Moldova
8 HAZİRAN 2019
TÜRKİYE 2 - 0 Fransa
11 HAZİRAN 2019
İzlanda 2 - 1 TÜRKİYE
7 EYLÜL 2019
TÜRKİYE 1 - 0 Andorra
10 EYLÜL 2019
Moldova 0 - 4 TÜRKİYE
11 EKİM 2019
TÜRKİYE 1 - 0 Arnavutluk
14 EKİM 2019
Fransa - TÜRKİYE
14 KASIM 2019
TÜRKİYE - İzlanda
17 KASIM 2019
Andorra - TÜRKİYE