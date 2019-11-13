Türkiye-İzlanda maçı öncesi heyecan dorukta. Gözler Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maça çevrildi. Türkiye İzlanda'dan bir puan dahi alsa gruptan çıkmayı garantileyecek. Türk futbol severler Milli takım gruptan nasıl çıkar? Türkiye puan durumunda kaçıncı sırada? Gibi soruların cevaplarını arıyor. İşte Milli takım gruptan nasıl çıkar? Türkiye puan durumu...

Türkiye gruptan nasıl çıkar?

Fransa deplasmanından 1 puanla dönen Türkiye, 19 puanla zirvedeki yerini korudu. Milliler bir sonraki maçta İzlanda ile berabere kalması halinde, son maçta Andorra’ya kaybetse bile ikinci olarak finallere gitmeyi garantileyecek. İzlanda’ya kaybedersek, Andorra karşısında kazanmamız halinde yine ikinci olarak EURO 2020 finallerinin yolunu tutmayı başaracağız.

H Grubu Türkiye'nin puan durumu

1- TÜRKİYE / 19 puan

2- Fransa / 19 puan

3- İzlanda / 15 puan

4- Arnavutluk / 12 puan

5- Andorra / 3 puan

6- Moldova / 3 puan

Türkiye'nin kalan maçları hangileri?

10 Ekim Cuma: Türkiye 1 - 0 Arnavutluk

14 Ekim Pazartesi: Fransa 1 - 1 Türkiye

14 Kasım Perşembe: Türkiye - İzlanda

17 Kasım Pazar: Andorra - Türkiye

A MİLLİ TAKIMIMIZIN FİKSTÜRÜ

22 MART 2019

Arnavutluk 0 - 2 TÜRKİYE

25 MART 2019

TÜRKİYE 4 - 0 Moldova

8 HAZİRAN 2019

TÜRKİYE 2 - 0 Fransa

11 HAZİRAN 2019

İzlanda 2 - 1 TÜRKİYE

7 EYLÜL 2019

TÜRKİYE 1 - 0 Andorra

10 EYLÜL 2019

Moldova 0 - 4 TÜRKİYE

11 EKİM 2019

TÜRKİYE 1 - 0 Arnavutluk

14 EKİM 2019

Fransa - TÜRKİYE

14 KASIM 2019

TÜRKİYE - İzlanda

17 KASIM 2019

Andorra - TÜRKİYE







