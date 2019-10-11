Milli Takım gruptan nasıl çıkar? Türkiye EURO 2020 kapısını araladı

A Milli Futbol Takımımız, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 7. maçında Kadıköy’de karşılaştığı Arnavutluk’u 1-0’lık skorla mağlup etti. Milliler böylece geride kalan 7 karşılaşmada 6. galibiyetini etti. Ay-yıldızlılar gruptaki tek yenilgisini İzlanda deplasmanında almıştı.

Grubun diğer maçında Fransa, deplasmanda mücadele ettiği İzlanda’yı 1-0 mağlup etti. Bu sonuçların ardından milliler 18 puanla zirvede yer alırken, ikinci Fransa’nın da 18 puanı bulunuyor. İzlanda ise 12 puanla üçüncü sırada kaldı.

A Milli Futbol Takımı, grubun 8. maçında 14 Ekim Pazartesi günü Fransa’ya konuk olacak.

Türkiye gruptan nasıl çıkar?

Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Grubu ilk iki sırada tamamlayan takımlar bir üst tura yükselecek. Lider tamamlayan takımlar diğer grupların ikincileri ile karşılaşacak. Euro 2020 yolunda avantajımız iyice arttı. Teknik direktör Şenol Güneş’in de planladığı gibi ilk virajı kayıpsız geçen Ay-Yıldızlılar artık gözünü Fransa’ya çevirmiş durumda. Pazartesi günü deplasmanda oynayacağımız maç tam bir final. Çünkü güçlü rakibimizi devirmemiz halinde, zirve mücadelesi verdiğimiz Fransa’nın 3 puan önüne geçeceğiz ve Avrupa Şampiyonası kuralarına seri başı olarak gitme fırsatımızı güçlendireceğiz.

Fransa maçı final!

Buradaki maçta Fransa’yı 2-0’lık skorla dize getiren A Milli Takımımız, deplasmanda da bunu başarırsa, aynı zamanda fikstür avantajıyla son iki karşılaşmaya çıkacak. Tek yenilgiyi aldığımız İzlanda’yı Kasım ayında evinde konuk edecek olan Milliler, son hafta ise grubun zayıf takımı Andorra’ya konuk olacak.

Arnavutluk'un şansı kalmadı

Son 5 maçın 3’ünü kazanarak Kadıköy’e gelen Arnavutluk, dünkü yenilgiyle büyük bir çöküş yaşadı. 9 puanda kalan Arnavutluk’un ilk 2 şansı kalmadı.

H Grubu puan durumu

1- TÜRKİYE / 18 puan

2- Fransa / 18 puan

3- İzlanda / 12 puan

4- Arnavutluk / 9 puan

5- Andorra / 3 puan

6- Moldova / 3 puan