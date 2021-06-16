Milli Takım, grup ikincisi olarak yarı finalde!

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre A Grubu’ndaki son maçında İsrail’e yenilen milli takım, 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet ile grup ikincisi olarak yarı finale çıktı.

Milli takımda Mahmut Açıkgöz 15, Mücahit Günaydın 11, Rıdvan Aksoy ise 6 sayıyla oynadı.

Milli basketbolcular yarı finalde, B Grubu’ndaki Almanya-İspanya maçının galibiyle karşılaşacak.