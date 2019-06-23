Milli sporcular Batuhan Özgür, Muhammed Atalay, Ahmet Örencik, Ahmet Akdilek, Yunus Emre Yılmaz, Oğuzhan Tiryaki ve Halil İbrahim Dilek’ten oluşan Fas kafilesi ilk startı 17 Haziran’da gerçekleşen 1.2 kategorisindeki, Les Challenges de la Marche Verte – GP Sakia El Hamra Yarışı ile verdi. 145 kilometrelik Sidi – Sidi Ifni etabını, milli sporcu Batuhan Özgür ikinci sırada bitirirken Muhammed Atalay, podyumun üçüncü basamağına çıkarak yarışı tamamladı.

Halil İbrahim Dilek’in yedinci, Ahmet Örencik’in ise onuncu sırada bitirdiği yarışın galibi ise Alman sporcu Hermann Keller oldu.

Les Challenges de la Marche Verte – GP Sakia El Hamra Yarışı’nın ardından dün koşulan Les Challenges de la Marche Verte – GP Oued Eddahab’da yarışan Türk Milli Takımı sporcularında Batuhan Özgür, bir kez daha ikinci sıraya yerleşti. Bir önceki etabın birincisi Alman sporcu Hermann Keller yarışı üçüncü sırada tamamlarken günün galibi TEG Procycling takımından Jason Oosthuizen oldu.

Türk Milli Takımı bugün gerçekleşecek olan GP Al Massira Yarış’ında mücadele edecek. Millilerimizin son katılacağı mücadele ise 22-24 Haziran tarihleri arasında koşulacak olan 2.2 kategorisindeki, Challenge International du Sahara Marocain olacak.

Milli takıma yarışlar boyunca federasyon idarecisi Tevfik Erdoğdu, Milli Takım antrenörü Mustafa Karaselek, mekanisyen Hüseyin Sarıoğlu ve masör Enes Polat eşlik edecek.

(Cyclist)