Milli Takım, EURO 2024 kurasında 4. torbada

Almanya'nın ev sahipliğindeki EURO 2024 finallerinin eleme grupları kura çekimi, 9 Ekim'de gerçekleşecek.6 torbanın yer alacağı kurada Türkiye'nin 4. torbada (Henüz tüm torbalar netleşmedi.) olması kesinleşti.

Rusya'nın ihraç edildiği elemelerde 53 takım; 7'si 5'li, 3'ü de 6'lı olmak üzere 10 gruba ayrılacak. Ev sahibi Almanya'nın yanı sıra gruplarda ilk iki sırayı alanlar direkt finallere gidecek, kalan 3 ülke ise Play-Off maçları sonrası belli olacak.