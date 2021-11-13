2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda zirve hattı karıştı. Hollanda'nın yüksek ihtimalle zirveyi kimseye bırakmayacağını hesaba katarsak, A Milli Takımımız'ın şu anki en önemli hedefi, grubunu 2. sırada bitirerek Dünya Kupası yolunda Play-Off'a kalmak. Cebelitarık'ı konuk eden Milliler'in farklı galibiyetten başka çaresi yok. Milli takım, Cebelitarık karşısında farklı galip gelerek averajını da iyi duruma getirmek istiyor. Ay-yıldızlı ekip, Norveç’in 5 gol averaj gerisinde bulunuyor. Grup maçlarının tamamlanmasının ardından puan eşitliği durumunda, genel averaja bakılacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Cebelitarık'ı konuk eden Milli Takımımız, 1-0'lın üstünlüğünü sürdürüyor. Norveç-Letonya maçında henüz eşitlik bozulmadı.

Türkiye kaçıncı sırada? G Grubu puan durumu

1- Hollanda / 19 puan (1 maçı eksik)

2- Norveç / 18 puan

3- Türkiye / 18 puan

4- Karadağ / 11 puan (1 maçı eksik)

5- Letonya / 5 puan

6- Cebelitarık / 0 puan

Türkiye, Dünya Kupası'na nasıl gider? Milli Takım gruptan nasıl çıkar?

Milliler, Cebelitarık maçı sonrası Karadağ ile grubu kapatacak. 2 maçtan çıkaracağımız 6 puanla elemeleri 21 puanda tamamlayacağız. Hollanda da aynı performansı devam ettirip kalan 2 maçından ikisinden galip ayrılması durumunda grup liderliğini garantilemiş olacak. Onlar için son haftadaki Norveç mücadelesi prestij karşılaşmasına dönebilir.

İş averaja kalabilir

Norveç Letonya'yı yendiği taktirde son hafta Hollanda deplasmanına 20 puanla gidecek. Kazanırlarsa biz veda edeceğiz. Kaybederlerse Play-Off yolumuz açılacak. Burada berabere kalırsa Ay-Yıldızlılar gibi 21 puanda elemeleri bitirme senaryosu gerçekleşebilir. Bu durumda iş averaja kalacak. Ancak şu anda averaj olarak da iyiler. Kazanırken aynı zamanda fark da yapmamız gerekecek. Milliler'in Katar yolu kendi performansından çok rakiplerinin alacağı sonuçlara göre şekillenecek.

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu maç programı:

24 Mart 2021: Türkiye-Hollanda / 4-2

27 Mart 2021: Norveç-Türkiye / 0-3

30 Mart 2021: Türkiye-Letonya / 3-3

1 Eylül 2021: Türkiye-Karadağ / 2-2

4 Eylül 2021: Cebelitarık-Türkiye / 0-3

7 Eylül 2021: Hollanda-Türkiye / 6-1

8 Ekim 2021: Türkiye-Norveç / 1-1

11 Ekim 2021: Letonya-Türkiye / 1-2

13 Kasım 2021: Türkiye-Cebelitarık

16 Kasım 2021: Karadağ-Türkiye

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri formatı

Takımlar, gruplarında iç ve dış sahada olmak üzere birbirleriyle iki kez karşılaşacak. Gruplarını lider tamamlayan 10 takım, doğrudan 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılacak. Grup ikincisi 10 takım ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek iki ekip ise play-off maçlarına çıkarak Dünya Kupası vizesi arayacak. Tek maç eleme usulüyle oynanacak 12 takımlı play-off maçlarının ardından Dünya Kupası'na katılacak diğer 3 ülke de belli olacak.