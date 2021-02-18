Milli Takım, Avrupa Turu Wagrain Etabı’nda mücadele verecek

Kadın Kar Voleybolu Milli Takımı, yarın başlayacak Avrupa Turu Wagrain Etabı’nda mücadele verecek. Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Voleybol Konfederasyonunun (CEV) düzenlediği 2021 Kar Voleybolu Avrupa Turu’nun ilk ayağı olan Wagrain Etabı, Avusturya’nın ev sahipliğinde 19-21 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Organizasyonda Türkiye, Avusturya, Çekya, Macaristan, İtalya ve Litvanya’dan 8 takım yer alacak.

Wagrain Etabı’nda Türkiye’yi, Bahanur Şahin, Merve Çelebi ve Simge Yalçın’dan oluşan milli takım, 1 numaralı seri başı olarak temsil edecek.