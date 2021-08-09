Milli Takım, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını tamamladı

Türkiye Boks Federasyonu'nun Kastamonu Kadıdağı Kamp Merkezi’nde çalışmaları tamamlayan milli sporcular, antrenörleriyle birlikte Bosna Hersek’e hareket etti.

Üst Minikler Boks Milli Takımı Sorumlu Antrenörü Mustafa Oral, AA muhabirine, Kastamonu’da yaklaşık iki hafta kamp yaptıklarını belirtti.

Kampın verimli geçtiğini anlatan Oral, "İyi çocuklar var. Madalyaya yakın gördüğüm sporcular var. Şampiyonadan güzel sonuçlarla dönmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uzun bir süre müsabakaların yapılamadığını anlatan Oral, bu şampiyonanın sporcuların tecrübesi açısından da önemli olduğunu dile getirdi.