Milli Taekwondocu, antrenmanda evlilik teklifi yaptı

Şampiyonların aşkı bu kez ringde yeşerdi. Sayısız kez Türkiye şampiyonu olup, uluslararası arenada madalya kazanan iki sporcu, birbirine gönül verdi. Kayseri Melikgazi Belediyespor bünyesinde Taekwondo yapan milli sporcu ve antrenör Yunus Emre Sayan, yıllardır beraber spor yaptığı Türkan Teke'ye gönlünü kaptırdı. Katıldıkları bir turnuva sonrasında Türkan'a açılmayı başaran ve kalbini açan Yunus Emre Sayan, ailesinin de onayını aldıktan sonra genç şampiyona evlilik teklifi yaptı. Salonda antrenman yaparken evlilik teklifi yapmayı kafasına koyan milli sporcu Yunus Emre Sayan, kameraların kayıtta olduğu anda gönlünü kaptırdığı kıza yüzüğü sundu. Antrenman esnasında sakatlanmış gibi yapıp Türkan'ın dikkatinin dağıldığı anda beline gizlediği yüzüğü çıkaran yunus Emre Sayan, evlilik teklifi yaptı. Yunus Emre'nin belinden yüzüğü çıkarıp kendisine evlilik teklifi yapmasına çok şaşıran ve teklifi kabul eden Türkan Teke'nin de şaşkınlığı ve mutluluğu görülmeye değerdi.

Yunus Emre Sayan'ın hem anne-babası hem de hocası olan Yavuz Sayan ile Arzu Tan Sayan da, Yunus Emre ile Türkan'ın mutluluklarına ortak olarak onları tebrik etti.

Yüksel Yıkılmaz / KAYSERİ (İHA)