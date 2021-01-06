Milli sporcular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çok sayıda organizasyonun iptal edildiği ya da ertelendiği 2020 yılında 1594 madalya elde etti.
AA muhabirinin Gençlik ve Spor Bakanlığı verilerinden derlediği bilgilere göre Türkiye'de faaliyet gösteren 64 federasyon, 1 Ocak-31 Aralık 2020 tarihlerinde düzenlenen uluslararası spor organizasyonlarında bin 594 madalya kazandı.
Türkiye geçen yılı 510 altın, 455 gümüş, 629 bronz madalyayla kapatırken, Wushu Federasyonu sporcuları 2020'de katıldıkları turnuvalarda 364, Atletizm Federasyonu 217, Tekvando Federasyonu 183, Karate Federasyonu 117, Güreş Federasyonu sporcuları ise 116 kez kürsü sevinci yaşadı.
Basketbol, Briç, Curling, Dağcılık, E-Spor, Geleneksel Spor Dalları, Geleneksel Türk Okçuluk, Gelişmekte Olan Spor Branşları, Halk Oyunları, Hava Sporları, Hentbol, Herkes İçin Spor, Golf, İşitme Engelliler, İzcilik, Kaykay, Masa tenisi, Muaythai, Okçuluk, Okul Sporları, Oryantiring, Rafting, Ragbi, Satranç, Sualtı, Sunopu, Triatlon, Vücut Geliştirme Federasyonu ile Yelken Federasyonu, geçen yılı madalyasız kapatırken Modern pentatlon (altın) ve Kürek federasyonları (bronz) 2020'de birer madalya aldı.
Dünya ve Avrupa şampiyonaları
Türkiye, 2020 yılında katıldığı Dünya şampiyonalarında 10, Avrupa şampiyonalarında ise 373 kez kürsüye çıktı.
Dünya şampiyonalarında 2 altın 3 gümüş, 5 bronz madalya kazanan milli sporcular, Avrupa şampiyonalarından ise 102 altın, 90 gümüş, 181 bronz madalya elde etti.
Milli sporcuların branşlara göre 2020 yılında aldıkları madalya sayıları şöyle:
Atıcılık ve avcılık (2): Bronz
Atletizm (217): 76 altın, 70 gümüş, 71 bronz
Badminton (4): 2 gümüş, 2 bronz
Bedensel engelliler (93,33 ): 29,50 altın, 33,00 gümüş, 30,83 bronz
Bilardo (2): 1 gümüş, 1 bronz
Binicilik (62): 27 altın, 18 gümüş, 17 bronz
Bisiklet (35): 7 altın, 10 gümüş, 18 bronz
Boks (22): 6 altın, 6 gümüş, 10 bronz
Buz hokeyi (3): 1 gümüş, 2 bronz
Buz pateni (16): 6 altın, 5 gümüş, 5 bronz
Cimnastik (21): 6 altın, 4 gümüş, 11 bronz
Dans (5): 2 altın, 2 gümüş, 1 bronz
Eskrim (34): 7 altın, 7 gümüş, 20 bronz
Görme engelliler (8): 2 altın, 3 gümüş, 3 bronz
Güreş (116): 23 altın, 38 gümüş, 55 bronz
Halter (23): 10 altın, 9 gümüş, 4 bronz
Hokey (2): 1 altın, 1 gümüş
Judo (26): 6 altın, 5 gümüş, 15 bronz
Kano (6): 1 altın, 2 gümüş, 3 bronz
Karate (117): 54 altın, 21 gümüş, 42 bronz
Kayak (63): 17 altın, 23 gümüş, 23 bronz
Kick boks (12): 6 altın, 2 gümüş, 4 bronz
Kürek (1): 1 bronz
Modern pentatlon (1): 1 altın
Motosiklet (23): 7 altın, 5 gümüş, 11 bronz
Otomobil (18): 8 altın, 5 gümüş, 5 bronz
Özel sporcular (9): 2 altın, 3 gümüş, 4 bronz
Tekvando (183): 68 altın, 51 gümüş, 64 bronz
Tenis (62): 24 altın, 28 gümüş, 10 bronz
Voleybol ve plaj (6): 5 altın, 1 gümüş
Wushu (364): 98 altın, 88 gümüş, 178 bronz
Yüzme (38): 11 altın, 11 gümüş, 16 bronz
AA