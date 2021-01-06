Milli sporcular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çok sayıda organizasyonun iptal edildiği ya da ertelendiği 2020 yılında 1594 madalya elde etti.

AA muhabirinin Gençlik ve Spor Bakanlığı verilerinden derlediği bilgilere göre Türkiye'de faaliyet gösteren 64 federasyon, 1 Ocak-31 Aralık 2020 tarihlerinde düzenlenen uluslararası spor organizasyonlarında bin 594 madalya kazandı.

Türkiye geçen yılı 510 altın, 455 gümüş, 629 bronz madalyayla kapatırken, Wushu Federasyonu sporcuları 2020'de katıldıkları turnuvalarda 364, Atletizm Federasyonu 217, Tekvando Federasyonu 183, Karate Federasyonu 117, Güreş Federasyonu sporcuları ise 116 kez kürsü sevinci yaşadı.

Basketbol, Briç, Curling, Dağcılık, E-Spor, Geleneksel Spor Dalları, Geleneksel Türk Okçuluk, Gelişmekte Olan Spor Branşları, Halk Oyunları, Hava Sporları, Hentbol, Herkes İçin Spor, Golf, İşitme Engelliler, İzcilik, Kaykay, Masa tenisi, Muaythai, Okçuluk, Okul Sporları, Oryantiring, Rafting, Ragbi, Satranç, Sualtı, Sunopu, Triatlon, Vücut Geliştirme Federasyonu ile Yelken Federasyonu, geçen yılı madalyasız kapatırken Modern pentatlon (altın) ve Kürek federasyonları (bronz) 2020'de birer madalya aldı.

Dünya ve Avrupa şampiyonaları

Türkiye, 2020 yılında katıldığı Dünya şampiyonalarında 10, Avrupa şampiyonalarında ise 373 kez kürsüye çıktı.

Dünya şampiyonalarında 2 altın 3 gümüş, 5 bronz madalya kazanan milli sporcular, Avrupa şampiyonalarından ise 102 altın, 90 gümüş, 181 bronz madalya elde etti.

Milli sporcuların branşlara göre 2020 yılında aldıkları madalya sayıları şöyle:

Atıcılık ve avcılık (2): Bronz

Atletizm (217): 76 altın, 70 gümüş, 71 bronz

Badminton (4): 2 gümüş, 2 bronz

Bedensel engelliler (93,33 ): 29,50 altın, 33,00 gümüş, 30,83 bronz

Bilardo (2): 1 gümüş, 1 bronz

Binicilik (62): 27 altın, 18 gümüş, 17 bronz

Bisiklet (35): 7 altın, 10 gümüş, 18 bronz

Boks (22): 6 altın, 6 gümüş, 10 bronz

Buz hokeyi (3): 1 gümüş, 2 bronz

Buz pateni (16): 6 altın, 5 gümüş, 5 bronz

Cimnastik (21): 6 altın, 4 gümüş, 11 bronz

Dans (5): 2 altın, 2 gümüş, 1 bronz

Eskrim (34): 7 altın, 7 gümüş, 20 bronz

Görme engelliler (8): 2 altın, 3 gümüş, 3 bronz

Güreş (116): 23 altın, 38 gümüş, 55 bronz

Halter (23): 10 altın, 9 gümüş, 4 bronz

Hokey (2): 1 altın, 1 gümüş

Judo (26): 6 altın, 5 gümüş, 15 bronz

Kano (6): 1 altın, 2 gümüş, 3 bronz

Karate (117): 54 altın, 21 gümüş, 42 bronz

Kayak (63): 17 altın, 23 gümüş, 23 bronz

Kick boks (12): 6 altın, 2 gümüş, 4 bronz

Kürek (1): 1 bronz

Modern pentatlon (1): 1 altın

Motosiklet (23): 7 altın, 5 gümüş, 11 bronz

Otomobil (18): 8 altın, 5 gümüş, 5 bronz

Özel sporcular (9): 2 altın, 3 gümüş, 4 bronz

Tekvando (183): 68 altın, 51 gümüş, 64 bronz

Tenis (62): 24 altın, 28 gümüş, 10 bronz

Voleybol ve plaj (6): 5 altın, 1 gümüş

Wushu (364): 98 altın, 88 gümüş, 178 bronz

Yüzme (38): 11 altın, 11 gümüş, 16 bronz

AA