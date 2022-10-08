Milli sporculardan 2 altın, 2 gümüş madalya

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen Avrupa Biathle/Triathle Şampiyonası'nda yüzme, koşu ve atıştan oluşan triathle branşında milli sporcular 4 madalya aldı.

17 yaş altı kategorisinde Eda Özrodop ve Erkan Altunay altın, 15 yaş altında Elif Naz Aktaş ile 13 yaş altında Mustafa Sertkaya gümüş madalya kazandı. Avrupa Biathle Triathle Şampiyonası, bugün laser run karışık bayrak yarışı ve biathle karışık bayrak yarışıyla devam edecek.